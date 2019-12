Para el economista Gerardo Schwarz se notará en los próximos meses una reactivación en la economía

El economista de la Fundación Mediterránea opinó sobre las medidas económicas que se anunciaron desde el nuevo gobierno nacional. Si bien consideró que podrá haber una leve baja en la inflación y mayor consumo, a largo plazo no percibe que el modelo pueda generar el crecimiento de la actividad, algo que no sucede hace varios años.

Gerardo Schwarz – Radio Libertad

«La ley es muy abarcativa, pero la reflexión general permite ver que en los próximos meses seguramente producto del cepo y los impuestos, se controlará el dólar oficial, pero se generará el dólar no formal o blue, esto sumado a otras medidas, como nuevos impuestos, derogación del consenso fiscal, traería mayor cantidad de recursos para el Estado, mayor gasto público y por tanto mayor consumo también«, afirmó.

“Vamos a ver que la inflación baje, habrá alguna reactivación en el consumo, en el corto plazo habrá buenas noticias, se calmará el dólar producto de los controles”, dijo pero sin embargo planteó que la duda y la pregunta es qué va a pasar más adelante, porque los mayores controles cambiarios desincentivan la inversión y la exportación.

“Es un buen plan para la emergencia y no a futuro para solucionar los problemas del país que no crece hace muchos años” concluyó.

Por otra parte, en referencia a los jubilados que cobran más de 20 mil pesos y que ahora no están incluidos en el aumento de salarios anunciado, consideró que ese sector necesita mayor previsibilidad, y no estar en la incertidumbre de no saber si tendrá o no aumentos y en qué proporción.

GP