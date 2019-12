Mercedes Funes sobre su personaje en Argentina Tierra de Amor y Venganza: «El final de Alicia va a sorprender»

La actriz de Argentina, tierra de amor y venganza habló del desenlace de la tira y analizó las claves de su éxito.

A días de que llegue el gran final de Argentina, tierra de amor y venganza (previsto para el lunes 30 de diciembre), Mercedes Funes, la actriz que conquistó al público con la descollante interpretación que hizo de Alicia, aseguró que el desenlace de la historia y de su personaje será “un festín”.

“La gente se va a sorprender muchísimo con el final y en lo particular con cómo termina mi personaje. Yo me quedé muy contenta”, aseguró en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas. “De ahora en más no pueden perderse ni medio capítulo de lo que falta. Todo lo que parece que va hacia un lugar lógico puede no ir hacia allá”, advirtió.

“Alicia no es ninguna estúpida, pero a veces juega a hacerse la tonta”, comentó Funes sobre su papel que tuvo gran aceptación por parte del público.



A la hora de analizar la gran convocatoria que tiene la propuesta, manifestó: “Todos los personajes son complejos y tienen su propio universo, esa es la clave de la novela. De hecho, eso hace que la gente empatice con diferentes personajes en diferentes momentos”.

“En general, la gente compró algunas de las propuestas bastante osadas de la producción, como lo de los hermanos medio incestuosos, que es muy jugado. A través de las redes, la gente también se expresó y los productores escucharon”, cerró.

Fuente: La Mañana de Neuquén