Juan Domingo Perié: “Es preocupante el volumen de rollos de madera nativa que se observa se está movilizando en las rutas misioneras”

“¿Cuántos árboles de la selva misionera se extraen?¿se cumple la Ley 854 de plantar 3 a 5 árboles por cada metro cúbico que se extrae?”, se pregunta el docente de Ecología y responsable de cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM, en Eldorado. En contacto con ArgentinaForestal.com, compartió imágenes de camiones que transportaban madera en las últimas semanas, y si bien estima son autorizados por el organismo de control, se plantea con preocupación al observar la circulación «frecuente» sobre Ruta 17 y Ruta 14 – saliendo de áreas de la Reserva de Biosfera Yabotí-, además de la Ruta Nac. N°12.

“La preocupación nace desde un interrogante, según las leyes de Bosques vigentes en Misiones, se establece al propietario la obligación de plantar 3 a 5 ejemplares de especies nativas por cada metro cúbico apeado, siempre tratándose de madera nativa. Ya la ley provincial N°854 del año 1977 establecía a obligación de la cual me refiero, pero no logramos información pública si realmente esto se cumple, y no sabemos cuánto se extrae de árboles de la selva misionera por año. He visto sobre la ruta 17, ruta 14 y por supuesto sobre ruta 12 varios camiones transportando rollos de madera nativa”, explicó Juan Domingo Perié, docente de la casa de estudio y fundador de la ONG Tamanduá, acercando imágenes registradas, situación que generó mayor preocupación al grupo de la cátedra.

Consideró que la circulación de madera nativa en transporte, sumado a las planchadas de numerosos aserraderos de la zona que se puede observar desde la ruta, exponen una “importante cantidad” que se está movilizando.

El ingeniero forestal indicó que “según lo que se observa en la carga de chasis y camión de las imágenes registradas, estimamos serán unos treinta metros cúbicos de madera de monte los que trasladaban. Imaginamos con la correspondiente autorización. Esto significa que, cumpliendo la Ley vigente, tendrían que haber plantado 90 renovales de especies arbóreas nativas en el lugar desde donde fueron extraídos dichos arboles, para regenerar o reparar la extracción de la selva misionera”, explicó Perié.

“La duda que planteo es que, si estos volúmenes de madera que seguramente tendrán la guía correspondiente, y serán de montes autorizados y manejados bajo aprovechamiento selectivo como establecen las normativas, ya sean pequeños rosados o montes bajo planes autorizados y controlado por el Ministerio de Ecología, se tendría que tener información pública respecto al total de árboles que se extraen de la selva, y responder el interrogante al que no tenemos respuesta: ¿cuántos árboles se extraen de nuestros montes por año? ¿Se analiza este aspecto, se tiene el número por año de los árboles que se extraen? ¿Se controla que efectivamente se replanten y regenere la selva en esos sitios?. ¿Se cumplirá eso de plantar 3 ejemplares de especies nativas por metros cúbico (m3)?”, planteó como invitando al debate el especialista, de la necesidad de actualizar a los tiempos que corren la normativa.

Control ambiental en la agenda oficial

Ante la consulta periodística a las autoridades del área de Bosques del Ministerio de Ecología, se comprometieron a procesar esa información, ya que al momento de la entrevista no disponían de la misma, y se encontraban en pleno proceso de recambio de autoridades del organismo, explicaron. El 10 de diciembre fue reemplazado en el área el abogado Juan Manuel Díaz por el ex intendente de Apóstoles, Mario Vialey, quien es el nuevo ministro de Ecología.

Sin embargo, señalaron que desde el organismo se está avanzando desde junio del corriente año en el proceso de digitalización y estadística, con una prueba piloto en áreas de la Reserva de Biosfera Yabotí –en total tiene una superficie de 253 mil hectáreas entre San Pedro, El Soberbio y San Vicente, en menor medida- con la implementación del Sistema de Administración, Control y Verificación Forestal (SACVeFor), y sus resultados serían también presentados en el corto plazo.

El SACVeFor es un sistema informático de implementación interjurisdiccional que permite fortalecer los sistemas de gestión y control forestal a nivel federal. Esto es posible mediante tecnología que favorece la agilización de trámites de comercio y transporte de productores y empresas, la simplificación administrativa de los organismos gubernamentales, la trazabilidad de los productos forestales y la mejora de la competitividad del sector forestal nativo.

A su vez, el gobernador de la provincia, anunció hoy que presentarán políticas de fortalecimiento de gestión con la puesta en funcionamiento de un equipo del Servicio de Inteligencia Ambiental desde el 1 de enero del 2020. “Para ello capacitarán a un grupo de guardaparques en inteligencia que cubrirán todas las áreas. Seguiremos interceptando camiones con madera, pero buscamos evitar que el daño se produzca”, dijo Oscar Herrera Ahuad.

