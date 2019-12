Para Closs las leyes de Solidaridad Social y Reactivación productiva no afectarán las economías regionales

El vicepresidente primero del Senado y ex gobernador de Misiones, Maurice Closs, contextualizó la necesidad en la que se fundamentó el paquete de leyes aprobado a finales de la semana pasada por el Congreso de la Nacion. Dijo que las normas votadas tienen tres principios: solidaridad con los sectores más vulnerables, recuperar la economía y la solvencia fiscal.

“Lo ideal es que alguien asuma una presidencia en un país ordenado y Alberto Fernández ha recibido un país muy complejo. Una Argentina con un 40% de gente por debajo de la pobreza, un país que no crece, que la industria está parada, que hay desocupación, que no alcanzan los dólares, y donde a la gente no le alcanza la plata en el bolsillo por la inflación terrible que ha habido en los últimos años, más la pérdida del poder adquisitivo. Además, no hay remedios en los hospitales, claramente es un país en crisis”, comenzó enumerando el senador.

Closs resaltó que con todos esos problemas, no hay dudas de que estamos en una situación de emergencia, y para salir de esa situación, el presidente nos pidió herramientas que tienen tres elementos transversales. “El primero, busca ser solidaria, es decir, apoyar a los que en este momento la están pasando peor, los sectores más vulnerables. Lo segundo es poner en marcha la economía, que vuelva a haber crecimiento. Y lo tercero y más difícil, es lograr todo esto dentro de un marco de equilibrio fiscal, es decir, no vino Alberto para agarrar la maquinita y empezar a emitir plata y que tengamos una mega inflación. Vino a administrar el país con solvencia fiscal”.

Jubilaciones

Se realizará una adecuación del sistema previsional, “porque no hay modo de reacomodar las cuentas del país, si no se acomoda el mayor gasto del presupuesto argentino que es la parte previsional” indicó el ex gobernador, y agregó que si bien el próximo aumento debería ser en marzo, lo que quiere el Presidente es ponerle cinco mil pesos ya en el bolsillo, a las jubilaciones mínimas, que están en torno a los $14 mil pesos. Como contra partida las jubilaciones más altas, no van a tener ese aumento proporcional.

“Se toma una decisión donde gobernar es decidir, y decidir es priorizar, y se le va a sacar recursos a las jubilaciones más altas, para distribuirla a las más bajas. Se trata de llegar a los sectores más vulnerables, sin tocar ninguna maquinita” expresó. Sin embargo aclaró que se le otorgó al primer mandatario la facultad de ir definiendo aumentos por decreto, mientras se elabora una nueva ley de movilidad jubilatoria.

Poner en marcha a la economía

El senador concluyó que estas medidas de destinar recursos bien abajo, en los sectores que más mal están, los más vulnerables, más una fuerte decisión de acompañar a las pymes con una moratoria que les permita patear todas las deudas vigentes, incluida los planes de pagos, generará el movimiento económico necesario para arrancar de nuevo.

En ese marco están también las retenciones al agro exportador. Closs justificó las decisiones tomadas, por cuanto lo que hizo el nuevo gobierno, es volver los niveles de retenciones que ya había fijado el ex presidente Macri en 2018, con el agregado que pidió la facultad para que en el caso del trigo y la soja, se pueda subir tres puntos más. El trigo en vez de 12% se iría a 15% y la soja en vez de 30 a 33%, con facultades para segmentar las retenciones en base al volumen de exportación, y no afectar a pequeños y medianos productores.

“La diferencia entre Macri en el 2018 y Alberto de 2019, es que Macri después de imponer las retenciones, tomó la deuda del FMI y se le escapó toda la plata. Hoy Alberto tiene que pagar la fiesta de Macri y no tiene a quien pedirle prestado” reflexionó.

Efectos en Misiones

Para Closs la economía regional misionera se debe quedar tranquila, ya que que la ley dice que no pueden subir las retenciones más de un 5%. Yo creo que con las facultades de Alberto, debemos trabajar en conjunto con las autoridades políticas y los representantes sectoriales que son parte de la producción, para traer a la provincia los beneficios de la ley, como ser reducciones de aportes patronales y la reducción de derechos de exportación para determinadas cadenas productivas.

Bienes personales

En este punto el impuesto vuelve a niveles del 2015: “no es un alícuota gigantesca. Macri descontó impuestos a los sectores que mejor podían pagar y se quedó sin plata, como se quedó sin plata endeudó el país y ahora hay que pagar. Entonces quienes tienen recursos en el exterior, a ellos se le pide un esfuerzo adicional que podrá ser de hasta 1,25 más de lo que pagarían estando en Argentina. Para poner un ejemplo, si alguien tiene 100 mil pesos en argentina, pagaría 1,25%, si los tenes en reales en Brasil o en dólares en EEUU, pagaría 2,5%. Pero si traes el recurso al país, dejas de pagar esa penalidad que busca recaudar más y busca algo de repatriación de capitales.

Maurice Closs – Radio Libertad