Quién era Laura Sirera, la ex candidata a concejal asesinada por su pareja

La dirigente peronista Laura Sirera tenía 34 años y era abogada. Se había postulado en las últimas elecciones en la lista del intendente de Pilar (Buenos Aires) Federico Achaval. Su marido Matías Bernal la mató de un disparo e intentó suicidarse.

El jueves por la tarde, la abogada Laura Sirera que integró la lista del Frente de Todos en Pilar, fue asesinada por su marido, Matías Bernal. El hombre le disparó en la nuca y luego intentó suicidarse.

El femicidio ocurrió en la casa en la que vivían juntos que está en el barrio La Terraza, a la altura del kilómetro 52 de la Ruta 8, en Pilar. El matrimonio tenía dos hijos de 6 y 8 años de edad que no se encontraban en el domicilio al momento del hecho.

Cerca de las 19, un familiar encontró el cuerpo de la mujer. Al no poder comunicarse con ninguno de los dos, allegados al matrimonio se acercaron a la vivienda, donde encontraron a Sirera tendida en el piso con una herida de bala en la zona de la nuca. En tanto, Bernal estaba inconsciente dentro de su automóvil con un corte en el cuello. Se habría intentado quitar la vida y fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Sanguinetti de Pilar. Se encuentra internado y con custodia.

La mujer se desempeñaba en la Defensoría del Consumidor municipal y tenía dos hijos. Sirera ocupó el noveno lugar en la lista del intendente Federico Achaval. Pero no logró ingresar al Concejo Deliberante. Antes, trabajó como becada en el Departamento de juventud de la Municipalidad del Pilar. También se desempeñó en el área de Relaciones con la Comunidad junto a las Instituciones Barriales. El agresor es un reconocido militante del peronismo que años atrás se desempeñó en el Consejo Escolar de Pilar.

La política había compartido en su Facebook un texto en donde se presentaba ante sus votantes. “Soy María Laura Sirera, tengo 34 años, nací y vívi siempre en Pilar. Estoy casada con Matías y tengo dos hijos”, escribió. Luego, agregó: “Hace 11 años que me recibí como abogada, y 10 que estoy matriculada y ejerzo la profesión de forma independiente. Tengo mi estudio jurídico en el centro de Pilar, la materia a la que me dedico más habitualmente es el derecho de familia, si bien me manejo en todo lo que es Derecho Civil”.

“Desde que tengo uso de memoria me dolió la injusticia social y me sentía bien colaborando de algún modo con quien lo necesitaba”, expresó. En el cierre, manifestó: “Sueño con un Pilar donde su Intendente sea una persona comprometida con su Pueblo, que conozca sus calles, y que sepa rodearse de personas capaces de gestionar por el bien común. Quiero un Pilar, que esté a la altura de las circunstancias, de su crecimiento poblacional y su evolución”.

El cuerpo de la víctima será sometido este viernes a la autopsia para poder determinar si sufrió otras heridas y conocer las verdaderas causas del deceso. En el caso interviene la UFI de Género de Pilar.

Fuente: Radio Mitre.