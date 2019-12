Comerciantes de Eldorado se reunieron con el Intendente y manifestaron que “en 20 años jamás fuimos recibidos”

En el lanzamiento de los descuentos y promociones para las fiestas que se lanzó días atrás en la sala de conferencias de la comuna, uno de los comerciantes de la ciudad resaltó que «en 20 años jamás fuimos recibidos» y agradecieron la posibilidad de plantear sus inquietudes ante el intendente.

Aprovechando la oportunidad de estar frente a frente con el intendente Fabio Martínez, y en el marco del lanzamiento de “Eldorado Brilla promociones”, uno de los comerciantes realizó junto a sus pares una serie de planteos e inquietudes. El jefe comunal los escuchó atentamente, tomó nota y respondió cada uno de los planteos formulados.

Cabe destacar que el lanzamiento de los descuentos y promociones para las fiestas fue una iniciativa conjunta del municipio con la CACIEL.



En la oportunidad, el comerciante Néstor Ramírez fue contundente al afirmar que “en 20 años jamás fuimos recibidos. Necesitamos trabajar seriamente en la parte de la limpieza de la ciudad en la zona del kilómetro 9. En la anterior administración la cuadrilla que salía a hacer limpieza no tenía herramientas ni alguien que los guíe. En la gestión del Intendente Potiliski, Hobecker, Ligorria, que fueron buenos intendentes, los comerciantes de la calle América teníamos los sábados un camión que lavaba la calle, eso nos sacaron. Nadie nos informó nada, nosotros seguimos pagando los impuestos y tenemos un servicio menos. Además nos sacaron el estacionamiento y no nos dieron otro lugar».

Y agregó «el político en campaña te visita y habla de la participación y cuando asume se olvida de esta palabra. Estoy seguro que si la anterior administración (refiriéndose a Norberto Aguirre) nos hubiera convocado, le hubiera salido mejor, pero no tuvimos participación. Nosotros queremos participar».

En el contexto de sus planteos también hizo referencia a los taxistas de pueblos vecinos, y dijo que «otro déficit para nuestro comercio de la calle América fue que les trasladaron a los taxistas de los pueblos vecinos que son alrededor de 40, que todos los días traían pasajeros que bajaban en calle América y salían a hacer trámites y comprar. Esos taxistas no pueden estacionar más porque tienen su estación de transferencia en el Galpón 10 pero ahora sí pueden estacionar los empleados bancarios y los empleados que tienen la suerte de trabajar 6 horas y se van a su casa. Propongo que esos taxistas sean reubicados alrededor de la ex terminal en el km. 9 porque ellos siempre traen gente que dan movimiento a la zona».

Ramírez pidió también que les vuelvan a dejar exhibir sus mercaderías en sus veredas como lo hacen en Posadas y en la zona Oeste de Eldorado, «también promulgaron una Ordenanza donde los comerciantes no pueden exhibir su mercadería en su vereda para poder comercializar. El ex intendente Norberto Aguirre, con su equipo de inspectores, algunos de muy mala manera, nos informaron que no podíamos exhibir nuestra mercadería frente a nuestro negocio, pero si podían hacerlo los comerciantes del km. 6 al km. 1. Esto no entiendo porque en Posadas, por dar un ejemplo, los comerciantes que desean exhibir lo que venden lo pueden hacer en las veredas. Y nosotros por una Ordenanza no lo podemos hacer. Solicitamos se revea esta norma y si tenemos que abonar lo haremos».

En otra línea, dijo «también queremos que se analice, si es posible, el tema del trabajo en el área de Planeamiento Municipal, porque yo invierto en Eldorado y en administraciones anteriores, cuando yo me presentaba con los planos en la municipalidad, me alentaban para que invierta y hasta me esperaban si no podía cumplimentar todos los planos. Los comerciantes teníamos apoyo del municipio. Pero en la administración anterior (Aguirre), veníamos a la municipalidad a la parte de los planos donde estuvo el arquitecto Bothner y nos creaban problemas, nos perseguían y esto no debe ser así. El municipio tiene que ayudar a quienes quieren invertir en la ciudad. Y respecto al tribunal de Faltas, cuando uno va a pagar una multa no te atienden, te hacen perder tiempo. Cuando el comerciante reconoce su infracción y va a pagar la multa se le debe agilizar el trámite y no hacerle perder dos horas».

Ramírez concluyó sus planteos diciéndole al intendente Fabio Martínez que «agradezco señor intendente que nos ha recibido porque estuvimos 20 años en total abandono».

Por otra parte, el comerciante Jorge Segovia, luego de felicitar por la propuesta de “Eldorado Brilla” y de ponerse a disposición del Ejecutivo, manifestó su preocupación por el problema del estacionamiento sobre calle América, solicitó una solución casi inmediata para lo que fue la terminal de ómnibus de Eldorado, al igual que una solución al tema del comercio informal y la posibilidad de capacitación a los despedidos de la Fábrica Dass para que puedan conformar Cooperativas y aprovechar la gente capacitada que fue despedida.

Cabe mencionar que todos los comerciantes manifestaron su predisposición a colaborar con esta nueva gestión y destacaron la invitación del Ejecutivo Municipal.

El intendente Fabio Martínez por su parte, les manifestó el deseo de trabajar en conjunto, después de darles las explicaciones de como enfrentará y buscará solución a esas inquietudes, les dijo que su gestión responderá al pedido del gobernador Oscar Herrera Ahuad de que el Estado debe ser menos burocrático para dar respuesta más rápida e inmediata a los misioneros y vecinos de cada municipio.

PPB