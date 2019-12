Trasplante de riñón en Misiones: posibilidades y riesgos para superar la hemodiálisis y mejorar la calidad de vida

Doctor Ignacio Larzábal.

42 años.

Nacido en Posadas, Misiones.

Médico nefrólogo matricula 04124, egresado de la Facultad de Medicina de la UNNE.

Especialista en trasplante de riñón.

Director del Instituto de Nefrología Posadas, sito en Avenida Monteagudo esquina Herrera, de nuestra ciudad.

¿A qué se llama pre trasplante?

En el trasplante con donante cadavérico, tenemos dos grandes situaciones: la obtención del donante y la obtención del receptor. A la preparación del receptor, la llamamos “pre trasplante”, donde solemos hacer muchos estudios – entre 30 y 40 exámenes – para asegurarnos que todos sus órganos funcionen bien y que el paciente no tenga ningún tipo de problema oncológico, dermatológico, psicológico o social que pueda incidir. Todo esto debe ser descartado en estudios que no llevan menos de dos meses (a veces pueden ser hasta cuatro meses). El lugar de residencia de los pacientes, o el lugar de cercanía con el centro de estudio, es un factor de mucha importancia: en el Instituto de Nefrología Posadas tenemos la modalidad de internar a los pacientes y hacer todos los estudios, pero en muchos casos esto no es posible por diferentes motivos, y esto produce una falta de accesibilidad a los estudios de pre trasplante. Así es, muchas veces, como se retrasa el ingreso a la lista de espera, sobre todo en los pacientes que viven lejos.

¿Cómo funciona la lista de espera?

La lista de espera, hablando en este caso sólo del receptor, no es como un partido de futbol donde un jugador está primero esperando para entrar, y en otra semana puede estar segundo, etc. En este caso, cada vez que hay un donante, todos los pacientes que están inscriptos y están en condiciones de ser trasplantados, se exponen a la sangre del donante (mediante muestras de sangre de cada paciente) por lo cual se tipifica las similitudes inmunológicas genéticas: dos personas pueden tener características muy distintas, pero si tienen similitud inmunológica, ese paciente receptor tendrá prioridad respecto de ese donante. Otra variable a tener en cuenta: que el cuerpo del paciente receptor no genere anticuerpos ante la sangre del donante, es la compatibilidad de prueba cruzada.

Como se ve, es un proceso complicado porque para un paciente, estando en condiciones, se debe buscar un donante (en este caso fallecido) y a la vez esa persona tiene que ser similar al paciente desde el punto de vista de la inmunidad y menos similar que las otras cuarenta personas que se encuentran en lista de espera. Ese es el momento en el que el paciente se encuentra en el primer lugar de la lista de espera. Luego de esto, se observa que la sangre del paciente receptor no genere anticuerpos a la sangre del donante.

Una vez que todo este proceso sale bien, el paciente está apto para ingresar al quirófano.

¿Cuál es el tiempo disponible una vez que se obtiene un órgano para trasplante?

Es un proceso que dura horas, ya que en el trasplante con donante cadavérico no se dispone de mucho tiempo. Terminado el paso que se llama “distribución”, es decir, cuando los órganos son asignados, se procede a la parte quirúrgica, en la cual el riñón del donante se adosa a los vasos iliacos del receptor, y el uréter a la vejiga, es decir, no se coloca en la fosa lumbar, sino que se coloca adelante, cerca de donde se encuentra el apéndice, aproximadamente.

¿Todos los pacientes pueden acceder a un trasplante?

Para todo esto hacemos muchos exámenes, y si, por ejemplo, el grupo de médicos a cargo (nunca menos de diez: nefrólogo, oncólogo, cardiólogo, gastroenterólogo, ginecólogo, neumonólogo, etc.) detectamos que un paciente tiene problemas de corazón grave, diagnosticamos en ese caso que el paciente estaría mejor con diálisis. El trasplante es un gran riesgo, puede costar la vida. Nosotros priorizamos la vida, quizá la diálisis no sea lo más cómodo, pero sí lo más seguro, porque los trasplantes se hacen bajo un parámetro de seguridad aceptable. Los trasplantes no son para cualquiera, hay muchas situaciones que te inhabilitan a realizarlo: edad avanzada, enfermedades oncológicas, problemas del corazón, etc.

¿Cómo vive un profesional la realización de cada trasplante?

Para mí, es lo más lindo que hay. Hay veces que te va mal, no somos infalibles, y nadie lo es; pero el sentir o ver que podés mejorarle la vida a una persona es muy gratificante. Excede por completo a la recompensa económica.

Brindar el alta a un paciente al que le realizaste un trasplante y saber que no necesita más diálisis es algo que no tiene precio.