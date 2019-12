Sebastián Oriozabala: “Vamos a estar cerca, asesorando y acompañando al productor en el terreno”

El flamante ministro del Agro de Misiones, adelantó que trabajarán al lado de los productores, fortalecerán las cadenas de valor de los principales pilares de la economía provincial agropecuaria de la tierra colorada y continuarán fortaleciendo la ganadería. Dijo que, para el sector tabacalero, buscarán consensuar alternativas que respondan a las demandas urgentes, pero con el compromiso del Estado, los empresarios y los gremios.

Sebastián Oriozabala, recientemente designado por el Gobernador de Misiones Oscar Herrera Aguad, como ministro del Agro, contó cómo desarrollará su gestión a partir de ahora. En ese marco, indicó que como primera medida se estableció una división por regiones de la provincia- 6 en particular – en donde buscarán tener presencia en terreno. Explicó que entre sus ejes centrales está la decisión de acompañar al productor misionero “en la chacra”. “Necesitamos estar cerca, asesorando, capacitando y acompañando los procesos productivos. Queremos gente en el terreno, en la chacra, para poder resolver la demanda y tener vinculación directa. Pensamos en equipos multidisciplinarios con ingenieros, veterinarios, ingenieros forestales, trabajadores sociales y profesionales con el único fin de abordar en forma conjunta esas demandas. Hoy un productor no sabe o no tiene la posibilidad de ser asesorado, o consultar sobre su cultivo o su producción. Queremos y vamos a estar cerca”, remarcó.

Así buscarán abordar la temática rural desde una visión holística, no solamente brindando insumos, ya sea semillas, cultivos, o lo que necesiten, sino también viendo “si tienen agua, si tienen luz, el estado de los caminos, si los chicos van a la escuela”, todo con un solo fin: mejorar la calidad de vida de los productores misioneros.

Oriozabala explicó a modo de autocrítica, que son conscientes que el Estado provincial fue perdiendo presencia en terreno y que estar cerca y en el campo, “permitirá contar con trazabilidad a la hora de ver dónde va el aporte de gobierno, si es acertado o si se debe corregir”.

“Cuando ejecutamos fondos tenemos que saber a dónde van y saber eso nos da trazabilidad. Con ello podemos medir resultados y ajustar políticas, por eso necesitamos un seguimiento y control a fin de determinar cuáles serán las necesidades agropecuarias y dónde debemos poner el foco”, agregó.

Respecto a la ganadería el Ministro del Agro, indicó que es un desafío seguir mejorando la cadena de valor. Dijo que por año se fugan entre 100 y 120 millones de pesos anuales en la compra de carne bovina. Explicó que, si bien hay, según datos de la vacunación anti aftosa, 420 mil cabezas, no se completa la cadena productiva. Los animales se engordan hasta cierto punto y luego se trasladan a otras provincias del país para terminar ese engorde y finalmente ser faenados. “Entonces los carniceros acá compran afuera carne enfriada, nuestra meta es que se termine acá con la cadena productiva. Es decir que se termine el proceso de engorde y se faene en la provincia. Se busca completar el circuito y acompañar con mejor genética y también mejorar el rodeo bovino”, añadió.

Yerba Mate y Tabaco

Sobre el cultivo, producción y comercialización de yerba mate, Oriozabala indicó que a su criterio el sector atraviesa un buen momento. No sólo por la rentabilidad sino también por los procesos que mejoraron la producción y comercialización. Como pendiente señaló que están trabajando con el Ministerio de Trabajo para resolver las demandas de los tareferos y trabajadores rurales, más que nada en la interzafra con el fin de que se plantee una agenda donde desde el Estado, se contenga a los trabajadores.

En cuanto al tabaco reconoció que cayó el consumo a nivel mundial y que hoy un gran desafío es resolver qué o cómo avanzar definitivamente sobre la diversificación productiva. “Hoy no sólo cayó el consumo de tabaco sino también el nivel de exigencia del producto se volvió complejo, hoy las empresas incluso tienen cupo de compra bajo una gran cantidad de carácterísticas, lo que hace que la situación se agrave aún más. En eso estamos trabajando para un nuevo acuerdo que sea el compromiso del Estado, el sector gremial y los empresarios, que queremos esté resuelto para el próximo enero, para contener a los productores tabacaleros”, añadió.

Finalmente, al hablar del sector maderero dijo estar en contacto y trabajando con el Aglomerado Productivo Forestal, los empresarios y las cámaras con el fin de analizar los planes de tecnificación de pequeños aserraderos, el aprovechamiento de la biomasa como generadora de energía, las nuevas herramientas tecnológicas para el ordenamiento territorial, entre varios temas, con el fin de mejorar los procesos de gestión del Estado.

En cuanto a las inversiones que se vienen o que se dan en la actualidad en la producción misionera, dio como ejemplo la producción de jengibre en Gobernador López, con agregación de valor y el gran interés de pequeños productores en un rubro que mostró crecimiento y tiene demanda. Asimismo, dijo que Misiones es extremadamente amplia en diversificación productiva, por lo que se apuesta siempre a la agregación de valor y la búsqueda de nuevas alternativas.

También habló sobre el té, y dijo que es uno de los sectores más complejos en Misiones donde se debe apuntalar a la producción con miras al mercado interno, más allá de lo que se exporta, con nuevas inversiones, por ejemplo, en los secaderos de rama, donde se puede hacer tipificación y buscar nuevos horizontes. “Hoy hay un horizonte exportador donde lo que se pide es volumen y calidad. En eso se está trabajando muy bien en Campo Viera”, reseñó.

GS