Fútbol: el misionero Andrés Cubas en el radar de Riquelme

Es uno de los jugadores del momento. Andrés Cubas, de a poco, está volviendo al nivel que lo catapultó a la primera de Boca, ser titular y uno de los jugadores queridos por los hinchas. «Cubas para Talleres es una pieza fundamental. Hoy es el mejor contención que hay en el fútbol argentino«, dijo Andrés Fassi en las últimas horas. Su gran rendimiento hizo que diferentes clubes posen sus ojos en él. Hace unos meses, se hizo público el interés de River. Pero el presidente de la T confirmó que tiene mercado internacional en Europa y Brasil y que hubo un acercamiento por parte de Boca. Sí, el club que lo dio como parte de pago en 2018.

«Me gusta hablar cuando se da de forma oficial. Hay sondeos«, contó el mandamás del club cordobés. El oriundo de Aristóbulo del Valle, luego de un préstamo en el Pescara de Italia y Defensa y Justicia, recaló en Talleres para la temporada 2018/19 como parte de pago por el pase de Emanuel Reynoso: por el 60% de Bebelo, Boca desembolsó 1,5 millones de dólares, los 50% de Komar, Maciel y Cubas, el préstamo de Alexis Messidoro y le perdonó una deuda por Sebastián Palacios. Sin embargo, Fassi dejó en claro que «el 100% de Cubas es de Talleres».

En el club cordobés, el volante jugó 32 partidos en dos temporadas y convirtió un gol, ante Gimnasia en la Superliga pasada. Cubas tuvo un gran arranque en Boca y se lo señalaba como una de las promesas de las Inferiores, pero una lesión en el tobillo lo marginó unos meses y nunca volvió al mismo nivel. «Quiero tener revancha en Boca«, confesó allá por 2018.

⚽️»SI LO LLAMA RIQUELME, CUBAS SE VA A BOCA CAMINANDO» ⚽️ Colo Farias, descubridor y amigo de #Cubas, habló en @CrackDeportivo_ y se refirió a la salida del volante del club.

Pero no sorprendería que Juan Román Riquelme vaya a buscarlo. En 2014, Román le preguntó a Carlos Bianchi, el DT por aquel entonces: «¿Quién es ese pibe? No me dejó tocar la pelota«. Ese pibe era Cubitas que, en una charla con Olé, confirmó la veracidad de esa anécdota: «Sí, sí, he escuchado que hablaron de eso… Fue la semana anterior a empezar a entrenar definitivamente con la Primera. Es mi forma de jugar. Siempre juego al máximo y trataba de mostrarme yo también«.

¿Vuelve? Por ahora, no hay más que sondeos. Pero está claro que la búsqueda de un volante de sus características es algo que está en la cabeza de Riquelme. No sería la primera vez que un jugador del club que se va transferido, es repatriado después de un tiempo desembolsando una suma de dinero importante. ¿Será Cubas otro de esos casos?

Fuente: Olé

