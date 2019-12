Tony Lindstrom proyecta desarrollar un eje turístico en la Ruta 14 apoyado en el Parque de las Naciones y Moconá como principales atractivos

El recientemente designado subsecretario de Turismo, Carlos “Tony” Lindstrom, asume con una misión muy clara: desarrollar un circuito estructurado y con propuestas complementarias que vaya de Oberá a los Saltos del Moconá. Para ello proyecta potenciar dos atractivos de la Capital del Monte que entiende están subaprovechados: el Parque de las Naciones y el Parque Termal. Coherente con esa misión, el nuevo funcionario instalará sus oficinas en Oberá.

El reconocido conductor radial Carlos “Tony” Lindstrom asumió al frente de la subsecretaría Turismo de la Provincia con la idea fija de “lograr un eje turístico, plenamente desarrollado y complementado y estructurado entre Oberá y el Moconá, donde estemos integrados, donde la propuesta sea uniforme, donde estemos trabajando en conjunto, donde todo el visitante que llegue esté direccionado y tenga un paquete de atractivos, que tenga varios días de visita, de recorridos, de una rutina atractiva con nuestra selva”, indicó en diálogo con Misiones Online TV.

El funcionario recientemente designado dentro del ministerio que encabeza José María Arrúa, piensa en Oberá como la puerta de entrada a ese recorrido que integrará atractivos naturales y culturales. Para potenciar el turismo en esa ciudad proyecta apoyarse principalmente en el Parque de las Naciones al que definió como “único internacionalmente, no hay un lugar que pueda ofrecer esa diversidad en el mundo” y al que pretende instalarlo como “parque temático, cultural, histórico, de la diversidad inmigratoria y hacerlo funcionar de una vez por todas”. El Parque Termal es el otro punto en el que Lindstrom pretende apoyarse para desarrollar Oberá, lo destacó como “único en la provincia de Misiones, con todo lo que sabemos del éxito que ha tenido el termalismo en la provincia de Entre Ríos que se ha desarrollado plenamente con ese atractivo fundamentalmente”.

Recordó que durante su campaña, el gobernador Oscar Herrera Ahuad había hecho un compromiso de activar el parque de la naciones como un centro cultural de la provincia a partir de la nueva gestión de la Secretaria de Cultura. “El Parque Vortisch en Montecarlo y el Parque de las Naciones en Oberá serán dos centros culturales de permanente actividad y con eso más mi presencia en lugar iremos activando el parque de las naciones para un funcionamiento permanente, vamos a desarrollar obras de ampliación en el parque termal y creo que entre esos dos atractivos Oberá se convertirá en la puerta de entrada de lo que es el recorrido de ruta 14 hasta los Saltos del Moconá donde Misiones tiene una enorme diversidad turística que tiene para desarrollar y donde hay mucho para hacer todavía”.

Compenetrado con la tarea de desarrollar el turismo en esa parte de la provincia, el flamante subsecretario instalará sus oficinas en Oberá, más concretamente en el Parque de las Naciones. “Es el puntapié soñado, haberle trasmitido al ministro y al Gobernador descentralizar un poco este organismo con la subsecretaria en el interior, en este caso en Oberá, para mí como obereño es un enorme desafío y vamos a tener la subsecretaria de turismo en el Parque de las Naciones”.

“A partir de la semana próxima estaremos habilitando ese espacio, que es un espacio que vamos a compartir con la Cámara de Turismo y las centrales de Misiones. Voy a trabajar muy estrechamente con el sector privado. Afortunadamente tengo una amistad y una relación directa con el presidente de la Cámara de Turismo que va a ser un directo colaborador, ya es un entusiasta de esta gestión, con el presidente de la Federación de Colectividades, ayer mismo que estuve acá en Posadas con el Gobernador de la provincia, me fui a reunir con los encargados del Parque Termal”, dijo.

Destacó el apoyo que recibió por parte del Gobernador la propuesta de descentralizar el área. “Siento que tengo una muy fina afinidad con el gobernador Herrera Ahuad, coincidencia plena de perfiles, de objetivos, sentimientos. Me siento muy identificado con José María (Arrúa) el ministro de Turismo. El gobernador me ha anticipado que me va a brindar una principal apoyo a la gestión, es más le anticipe mi idea de habilitar esta dependencia en Oberá con la presencia del ministro y el gobernador me dijo que él quería estar ahí presente. Esa posibilidad de trabajar en equipo, con el ministro tan convencido y el gobernador apoyando de esa manera, nos abre puertas que no las puedo dejar pasar”

Camino largo

Reconoció que tanto en Oberá como en el resto del circuito turístico que pretende desarrollar todavía hay mucho por hacer y será necesario llevar planes de financiamiento. “Con el Fondo de Crédito Misiones ha logrado una herramienta que nos va a permitir capacitar y llevar de la mano de la capacitación una posibilidad financiera para emprender”.

“Creo que hasta el mismo embellecimiento de la región para que se aprecie como turística. Pongo como ejemplo lo más cercano que tengo que es la ciudad de Oberá que es la segunda ciudad de la provincia y tiene que ser la cabecera de esa región y transitás una ruta 14 que tiene varias rotondas y todas deberían estar luciendo, mostrándose al turista, y no pasa, al contrario. Por eso creo que la sumatoria de detalles, mostrar que somos turísticos y convencernos a nosotros mismos. Estamos los que estamos convencidos y debemos convencer a una parte de los nuestros para que eso después multiplique, que todo vaya teniendo una actitud turística y se va transformando en un embellecimiento, mejor infraestructura, mejor servicio”, dijo.

En el caso puntual de Oberá anticipó que analiza recuperar el espectáculo de imagen y sonido que en algún momento se presentaba en el Parque de las Naciones. “Había luces, audio, algunas teatralizaciones, donde se iba relatando la historia de la inmigraciones, eso quiero recuperarlo para que ese sea un servicio que podamos ofrecer todos los días a nuestros visitantes, tener nuestro propio colectivo turístico para que haya un recorrido de los principales atractivos de Oberá. Organizar una agencia con el sector privado receptiva del turismo, que la hay en formación y ayudarlos a que sean lo que organicen la propuesta y la recepción turística para que el turista que llegue a Oberá tenga todo organizado con distintos circuitos, creo que esta todo en cercanías. Falta ese empujo que quiero darle con la ubicación subsecretaria de turismo en Oberá y mi responsabilidad poniéndome al frente de eso”, enfatizó.

El motor encendido

Destacó la tarea llevada adelante por el ministro Arrúa “Misiones no deja de crecer turísticamente mientras en distintos órdenes está todo tan paralizado o en decadencia. El turismo es lo que sigue creciendo y tenemos una provincia bendecida naturalmente”.

Con relación a su paso a la función pública indicó que “creo que se me da una oportunidad, a mí me cuesta mucho dejar el periodismo, son 30 años. Quiero aprovechar esta oportunidad de hacer cosas que desde el periodismo las vengo hablando desde hace muchos años y está costando concretarlas y la política me está dando esta herramienta. Como obereño, misionero defensor de estas posibilidades de crecimiento que tenemos a través del turismo, tengo aquí la herramienta, no puedo seguir hablando sin aprovechar esta oportunidad”, remarcó.

