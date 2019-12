Netflix subió una comedia negra con una versión homosexual de Jesús y se desató la polémica

Esta vez, la controversia ha ocurrido en Brasil, donde más de dos millones de personas han firmado una petición para que la plataforma retire un programa especial de Navidad que protagoniza un Jesús homosexual.

Se titula «La primera tentación de Cristo» y fue creado por el grupo humorístico brasileño de YouTube Porta dos Fundos.

En él, Jesús vuelve a casa a los 30 años con un invitado especial: su novio Orlando, al cual quiere presentar a su familia.

We are sorry that this garbage got this far in Poland. They do not represent Brazilian society and the repudiation of this film is coming from various parts. https://t.co/ZlcqzsNORy

— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 14, 2019