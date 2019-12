Leonardo Stelatto, y la renovación de contratos en la Municipalidad de Posadas: “El que trabaja cobra y el que no trabaja no cobra”

El intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, se refirió este miércoles a la renovación de contratos a personal de la municipalidad que vencen el próximo 31 de diciembre, enfatizando que están analizando cada uno de los casos porque “el que trabaja cobra y quien no trabaja no cobra”, en un contexto de muchos contratados que no tendrían tarea asignada.

Leonardo Stelatto – Canal 12

“Lo que tenemos que hacer es una renovación de contratos a partir del 1 de enero”, dijo Stelatto en declaraciones a Canal 12, “porque vencen el 31 de diciembre y siempre con el compromiso que nos transmite nuestro gobernador (Oscar Herrera Ahuad), el que trabaja cobra , quien no trabaja no cobra y en esa postura estamos todos, en una línea que nos baja el gobernador a todos los municipios y con esa situación vamos a estar trabajando para renovarle el contrato a aquellos que están trabajando”.

Respecto a la gestión al frente del Ejecutivo municipal, el intendente menciono que están conformando todos los equipos y “dentro de las posibilidades vamos avanzando en las diferentes tareas que tenemos, estamos muy comprometidos en poner en valor los espacios verdes que tenemos en la ciudad en los cuales necesitamos una intervención muy rápida, no solamente por poner en valor sino también porque tenemos algunos brotes que se van a suceder en algún momento del verano, más delante, de algunas enfermedades que tenemos que combatir poniendo el orden que corresponde en la ciudad”.

Sobre estas tareas preventivas recordó que ya se esta trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Salud Pública, “con el ministro Oscar Alarcón para estar atentos y dar las tareas que sean necesarias para combatir este tema de los brotes que puedan darse en el verano”.

