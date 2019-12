Eduardo Alvarez asumió en la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Volantes

Este lunes se realizó la Asamblea Anual de renovación de autoridades de la Asociación Argentina de Volantes, la entidad que trabaja junto a los pilotos de automovilismo a nivel nacional y en los zonales en coberturas médicas en el cual, fue confirmado a Juan Marìa Traverso como presidente y un misionero, Eduardo Alvarez que por primera vez integrará la Comisión Directiva dentro de los vocales.

Desde 1999 es casi ininterrumpidamente es Delegado Regional representando a Misiones a nivel nacional recibió la invitación de parte de sus colegas y de nada menos que Juan María Traverso quien presidirá esta institución una vez más. Sin dudas mecido reconocimiento después de tantos años.

El dirigente misionero comentó: “Un gran reconocimiento, es bueno ser reconocido, tal vez afuera más que con el ambito local que no es tanto. Es una sensaciòn satisfactoria y la mayor es la responsabilidad que siempre he tenido a todo esto. La verdad que esto sin dudas me llena a corazòn esta designación, como dije el trabajo bien hecho se reconoce”

Vale recalcar que por primera vez están integrando personas que no son ex pilotos, en este caso, Alvarez y el Doctor Pedro Bressi.

Foto gentileza Jorge Dominico

Prensa Regional AAV