Un exentrenador de Boca afirmó: «No hay nada que se pueda hacer para borrar la final de Madrid»

Lo declaró Oscar Tabárez. Además, el uruguayo elogió a Marcelo Gallardo: «Es una referencia para el fútbol mundial».

«No hay nada que pueda hacer Boca para borrar aquella final de Madrid, nada. Ni siquiera el paso del tiempo«. El partido del 9 de diciembre de 2018 sigue y seguirá dando lugar a todo tipo de comentarios y posturas. En este caso, Oscar Tabárez, un emblema del fútbol uruguayo y exentrenador del xeneize, dio su punto de vista y sorprendió a más de uno.

«Hay que buscar tiempos mejores. Las únicas soluciones son mirar hacia adelante y tratar de conseguir cosas en el futuro. ¿Y qué tiene que hacer River ahora para repetirlo? No mirar sólo hacia atrás con lo conseguido e intentar seguir consiguiendo cosas”, afirmó con mucha sapiencia, en una entrevista con Súper Mitre Deportivo.

A sus 72 años, Oscar Washington Tabárez, seleccionador de Uruguay desde 2006, llenó de elogios a Marcelo Gallardo. «Va a ser imposible superar a Gallardo en River, el entrenador que venga a tener una misión muy difícil. Lo que logró es increíble. No me sorprende, cuando lo conocí en Uruguay como jugador ya demostraba lo que sabía».

Oscar Washington Tabárez

Tabárez dirigió cuatro mundiales y lleva 14 años al frente del seleccionado de su país. Afirmó que cuando volvió a dirigir al seleccionado uruguayo se entrevistó con todos los DT que estaban trabajando en el fútbol de su país. Y allí conoció a Marcelo Gallardo. «Es un técnico muy joven y tiene para seguir evolucionando y logrando muchos más objetivos. En este momento es un entrenador de referencia para el fútbol mundial».

Sobre Federico Valverde

«Esto tiene su historia. Desde que llegó a los 13 años acá al Complejo, vimos lo que era y lo tengo presente. Era mucho más chiquito, su comunicación era mínima, una voz que apenas se escuchaba, una timidez casi patológica. Se le respetó mucho su perfil, pero apuntábamos a otra cosa. Empezó su relacionamiento. El talento siempre lo tuvo. Él mostraba cosas de la comprensión del juego que parecía imposible para un niño de 14 años. Se lo debe a su padre y a su madre, a sus genes, más que a cualquier entrenador. Después él fue progresando, estuvo en el Castilla (filial del Real Madrid) y ahora tiene como técnico a (Zinedine) Zidane, uno de los mejores jugadores que he visto en la historia. Qué importante empezar a evolucionar en ese medio. No hay que olvidarse que tiene 21 años, Bentancur 22 años…»

Sobre su futuro

«Ahora no se lo puedo contestar, pero estoy más cerca del final que del principio y ¿sabe por qué no lo voy a contestar? Porque cuando un entrenador anuncia que se va, trae problemas al equipo. No es necesario hablar cosas que son obvias, que hay indicios, no es necesario que lo diga. Es mucho más grave decir que me voy, porque influye en los jugadores».

(Fuente: TN, con información de EFE)