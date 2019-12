ShowMatch 2019: Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, son los campeones del Súper Bailando

Luego de un imponente número de baile inicial, Marcelo Tinelli dio por iniciado el último ShowMatch del año: el que coronaría la temporada de celebraciones por los treinta años del ciclo y el que tendría una nueva pareja ganadora, la integrada por Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.

Tras un picante ida y vuelta con Adrián Suar en el tramo inicial del programa, en el que amagaron con brindar una fecha para el comienzo del «Bailando» en 2020 y Tinelli invitó al gerente de programación de eltrece a sumarse a la pista, llegaron los finalistas al estudio.

Los primeros en ingresar fueron Flor Vigna y Facu Mazzei, que fueron recibidos entre aplausos y gritos de la tribuna. Tinelli abrazó a ambos y a ella le preguntó qué tenía de diferente esta final, con respecto a las otras dos en las que ya participó, y ella respondió: «Estoy muy movilizada. Y tiene de diferente que es una final de una incomodidad linda, una incomodidad que me hizo crecer muchísimo, y que hoy me hace salir del cascarón totalmente. Este programa me enfrentó a mis peores materias, a mis pendientes, en este programa y este año me animé a descubrirme. Me siento más viva que nunca».

A continuación llegaron Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato, a quien Marcelo Tinelli presentó como «la gran sorpresa del Bailando 2019». El exnovio de Vigna no ocultó su entusiasmo, y expresó: «No lo puedo creer, no puedo creer lo que se vive con este programa. Pasé un fin de semana rarísimo. Es como si fuera una final de mundial, nunca pasé por algo similar, no hay persona que no te cruces y no te diga algo. No puedo creer dónde estoy, y no lo voy a creer en muchos días».

Con respecto a la incomodidad a la que hizo referencia su ex, Occhiato consideró: «Es una final hermosa, quien gane va a estar bien, yo quiero ganar, pero si gana Flor también está perfecto, se lo recontra merece. Es una locura todo, nuestra historia, que estemos parados acá los dos. Después de lo que la remamos juntos, nos propusimos disfrutarlo y que sea lo que tenga que ser, pero que sea con amor, y no hay persona que quiera más que ella». Por último, Marcelo le preguntó a Nico si alguna vez había salido a bailar con Vigna cuando eran pareja, y su respuesta fue muy simple: «¡Si me veía bailar me dejaba al otro día!».

Primer ritmo: Jive

Marcelo Tinelli informó que a pesar de los planes iniciales de presentar cuatro ritmos, la final iba a estar supeditada al tiempo disponible al aire, motivo por el que quizá no se iba a poder llegar a ese número de bailes. De esa manera, el conductor anunció que el ritmo inicial era el Jive. Los primeros en presentarse fueron Vigna y Mazzei, seguidos por Occhiato y Peña, la pareja número dos.

Al momento de la devolución, los jurados siguieron una clara línea con respecto al favorito en esa coreo inicial. Ángel de Brito felicitó a todos los participantes, y consideró que Flor estaba un poco más nerviosa y eso le jugó en contra, motivo por el que le dio su punto a Occhiato. Carolina «Pampita» Ardohain también felicitó a todos y votó de la misma manera. Florencia Peña comentó que la pareja de Vigna «pelea junta» y sobre Nico expresó: «No puedo creer lo que creciste», motivo por el que le dio su punto a él. Por último, Marcelo Polino observó la particular situación de los competidores, y opinó: «Esto es para Suar, para Pol-ka, la chica que entra al programa, se enamora del coach y se encuentra con su exnovio en la final», y una vez dicho eso le dio su voto a la pareja número uno.

Al momento del BAR, Flavio Mendoza pidió un abrazo entre Vigna y Occhiato, y después de felicitar particularmente a Flor Jazmín, les dio su punto a ellos. A continuación, Laura Fidalgo consideró que en lo referido a la técnica, la pareja número uno había sido superior. Y en el cierre, Aníbal Pachano destacó que le daba su punto a la dupla de Occhiato pero, por el gran trabajo de Peña, a quien valoró por «cierta sutilezas corporales». De esa manera, el primer ritmo dejó como ganadores a Nicho Occhiato y a su compañera, Flor Jazmín.

Segundo ritmo: Cha Cha pop

Con la pareja de Occhiato llevando la delantera, Flor Vigna y su rival se enfrentaron en el Cha cha pop, y ambos volvieron a medir sus fuerzas. En la devolución, De Brito le dijo a Flor: «Demostraste por qué sos bicampeona, te re luciste, y Facu es un crack siempre. Y que no te gane la incomodidad Flor, sé que podés manejar todo esto». En ese momento, la actriz tomó la palabra y volvió a reflexionar sobre lo que significó su paso por ShowMatch a lo largo de 2019: «Quiero hacer sentir cómodos a todos y a mí, y si me quiero ir de acá, me quiero ir siendo yo, no quiero ser nadie más que yo».

Sobre Nico y Flor, De Brito elogió su evolución, y luego felicitó especialmente a Jazmín, y les dio a ellos su voto. Por su parte, Pampita opinó que Facu y Jazmín Peña hicieron brillar a sus respectivos compañeros, y concluyó: «En este ritmo no puedo dejar de valorar el trabajo de una gran bailarina», y dicho eso le dio su voto a Vigna.

Florencia Peña destacó a Vigna y le aconsejó: «A disfrutar y vos no escuches nada. Sé la artista que quieras ser»; y para Occhiato las palabras fueron también de mucho aliento: «Hiciste un gran certamen, pase lo que pase, ya sos un ganador». Finalmente le dio su voto a la pareja número uno. Marcelo Polino celebró que era su última devolución del año, y se refirió a Peña como «la revelación del Bailando», y a Vigna le dio su punto y le dijo que no cambiara nada: «Seguí por la tuya que vas genial».

Una vez más, el BAR tomó la palabra y fue Flavio Mendoza quien felicitó a los cuatro, pero se detuvo en Facu Mazzei: «Sos la persona más completa que hay en este país», y su voto fue para Vigna-Mazzei. En segundo lugar, Laura Fidalgo felicitó a Nico «por su oído musical» y su punto fue para él.

En el cierre del BAR, Aníbal Pachano consideró que el del 2019 «fue un certamen impresionante», y le dio su punto a Vigna. El resultado final dejó a la pareja de Flor y Facu como ganadores de la segunda ronda. En ese momento, Tinelli anunció que no habría un tercer ritmo, y que el voto del público sería el encargado de coronar a la pareja ganadora.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, la pareja ganadora

En el bloque final, Tinelli le dio la bienvenida a Sofía Morandi, la ganadora del año pasado, para que le dé a los nuevos campeones el trofeo por la victoria en el 2019. Finalmente y luego de muchos suspenso, el conductor anunció: «Llega el momento de la gran definición. Vamos a esperar al escribano Eduardo Jorge. Y la pareja que gana lo hace con el 50.08 por ciento, y la pareja subcampeona termina con el 49.92 por ciento. Señoras y señores, despedimos el año, los treinta años en la tele, anunciando que la pareja campeona del ‘Súper Bailando 2019’ son, por decisión de la gente, Nico Occhiatto y Flor Jazmín Peña».

De esa forma, y anunciando que el ciclo regresará en abril del año próximo, se cerró un nuevo año de ShowMatch con la victoria de Occhiato y Peña.





