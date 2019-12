Rafael Morgenstern: “Acá estamos a la birome del Gobernador, debemos rendir todos los días”

El ministro de Deportes, uno de los que se mantiene en el cargo de la gestión Passalacqua, ponderó la impronta del gobernador Herrera Ahuad. “Viene con una dinámica de mucho trabajo, algo a lo que ya estamos acostumbrados en el ministerio”. En diálogo con Misiones Online enumeró los principales logros de la gestión y anticipó “algunas instrucciones precisas” que recibió para la nueva etapa. “Tenemos un claro mensaje de trabajar en conjunto con el turismo”.

Rafael Morgenstern, ministro de deportes de Misiones, recibió la noticia de la continuidad en el cargo de boca del mismo gobernador Oscar Herrera Ahuad hace ya algún tiempo y más allá de sentir “mucho orgullo” por la ratificación en el puesto, lo vive, lo transita con mucha naturalidad. “Sabemos la impronta que tiene el gobernador con respecto al trabajo, pero no es diferente a lo que ya veníamos haciendo y ahora vamos a trabajar para cumplir las instrucciones que me dio”, cuenta el piloto de automovilismo que nunca se retira, porque cuando aparece alguna chance para competir, se sube a un auto de carrera y rememora sus mejores momentos como deportista.

Siempre atento para acudir a los compromisos con la prensa, la emblemática pista atlética Eric Barney fue el lugar elegido para hacer un balance de gestión y contar los proyectos del nuevo período como primer ministro de deportes de Misiones, capítulo 2.

Mientas abandona su oficina para transitar unos 150 metros hasta el flamante tartán, la gran joya del Cepard, Rafa (como le dicen todos) frena para supervisar primero que terminen un trabajo de limpieza en la zona del parquet, luego escucha atento a un dirigente y finalmente con una amplia sonrisa saluda con el “bienvenidos a la casa del deporte misionero”.

“Empieza a cumplirse el sueño que lo comenzaron a escribir el querido León Seró con Carlos Rovira en su gestión de gobernador con este Centro de Alto Rendimiento y de a poco lo vamos construyendo. Queremos que este Cepard sea referencia en el norte del país y soñamos con crecer aún más porque estamos pronto a dejar terminada la obra de la pileta de natación, que es una obra tremenda y se viene muchas obras más no sólo acá sino también en el interior de la provincia”, arranca un verborrágico Morgenstern que va a fondo en todos los temas. Es que el Cepard es el gran orgullo del deporte de la tierra colorada, que ahora cuenta con la pista atlética de clase internacional y a pocos metros, la pileta olímpica está próxima a su inauguración.

No le gusta contar pormenorizadamente todo lo que logró con su equipo de trabajo en los primeros 4 años de gestión, “pero uno siempre tiene sueños y siempre son muchos más grandes de lo que uno después puede lograrlo. Soy de los que piensan de todo lo que todavía hay por hacer, más que de hablar de lo que se hizo. Se hizo mucho, por supuesto, porque el deporte de Misiones, es política de Estado y ya somos una referencia en el resto del país a través del nombramiento de un ministerio, eso muestra a las claras el proyecto del deporte para la provincia y obviamente tiene que ir acompañando, de un presupuesto, que se ejecute, que se lleve a la práctica con obras de infraestructura y con el día a día. Nosotros siempre pensamos en una gestión donde los hacemos participar a todos y les preguntamos a todos los actores del deporte de todos lados. Desde lo más esencial que por ahí son los playones deportivos en los municipios, del deporte social, del deporte formativo y de lo que concibe este ministerio que a través del deporte transformamos una sociedad para alejarla de los flagelos y de formar mejores niños. Buscamos ampliar las bases de cantidad de niños practicando deportes hasta llegar a las federaciones o los clubes que tanto hacen por el deporte”.

¿Qué te pedían los dirigentes cuando asumiste y qué se concretó?

“Escuchamos a todos y entre las cosas que escuchamos, nos decían que faltaba una cobertura integral de salud para nuestros deportistas y ahora la tenemos, se necesitaba reglamentar la famosa ley de sponsorización y hoy hay más de 30 empresas que ya se acogieron a la ley y están ayudando a atletas y a clubes. Soñábamos con un programa de becas y lo hicimos, gracias a lo que se recaudó del Mundial de Fútbol de Salón y ahora hay que terminar de trabajar para que a futuro eso esté estipulado y hoy por hoy 100 atletas nuestros reciben su recurso por mes del 1 al 5, todos los meses en el cajero, en su caja de ahorro, algo muy importante, porque se puede hablar de becas, pero si después no se pagan o tardan, tampoco sirven”.

¿Siguen ordenando y reglamentando asociaciones y federaciones?

Seguimos trabajando y fomentando la aparición de más dirigentes deportivos, algo muy necesario. Cuando iniciamos esta gestión contábamos con los dedos de una mano las federaciones deportivas inscriptas. Hoy pasamos las 200 instituciones que sabemos quiénes son, dónde están y estamos trabajando para terminar de regularizar los papeles. Tenemos un registro de entidades deportivas digital, porque de esa manera se terminó eso de que mañana se picha un dirigente deportivo porque perdió las elecciones, se lleva los balances, los papeles, los libros y el club o la federación queda acéfala por meses hasta que devuelve todo. Entonces hoy queda todo registrado de manera digital y aquellos que ganen las elecciones y que personerías jurídicas lo aprueben y no reciben la documentación, vienen al Ministerio, ponen un código y está todo en la nube de almacenamiento. Vamos a cuidar la historia del deporte misionero. Porque para buscar un objetivo hacia dónde irte, primero hay que saber de dónde venimos”

¿Cuándo y cómo recibiste la confirmación de la continuidad al frente del Ministerio?

“Tengo una muy buena relación con el gobernador. Es un amante del deporte y desde el día que lo conocí cuando era ministro de salud siempre hablábamos del deporte y hace un tiempo ya conversamos y me propuso continuar acompañando su gestión, lo que para mí es un gran orgullo y también un gran desafío, porque el gobernador viene con una impronta de mucho trabajo y de mucha gestión, algo que no me sorprende y no me preocupa porque es la misma que venimos ejerciendo en estos años, pero sí claramente tenemos objetivos nuevos que cumplir y allá vamos”