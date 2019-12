¿Quién es la joven escritora que se postula para presidir la Sadem?

Desde que el actual presidente de la Sadem, Anibal Silvero, hizo circular la noticia que no se presentará como titular en las próximas elecciones de la Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones, que ocurrirán el próximo viernes 20 de diciembre, comenzó a circular en redes sociales una lista encabezada por una escritora de treinta años de edad, Belén Silva, quien se propone para dirigir la Institución de ahora en más.





Belén Silva nació un 26 de agosto de 1989 en Bella Vista Corrientes, desde los seis años vive en Posadas, Misiones. En el 2016 hizo su ingreso al escenario de las letras misioneras con “Pasiones Reveladas”, su libro de poesía en prosa. Fue secretaria de la Sade Misiones, jurado de certámenes literarios juveniles, participó en Antologías de la editorial Dunken. Con su bloque radial y televisivo “Meta Letra” dio difusión a decenas de autores literarios y del ámbito cultural en general.

En la actualidad, brinda talleres literarios, desempeña tareas de ghostwriter, conduce un programa radial matutino y dirige la revista digital “Escribientes”.

¿Por qué te interesa la función?

En mi pasado como secretaria de la institución tuve la fortuna de tomar un contacto muy cercano con una gran cantidad de escritores de la provincia buscando siempre entender sobre sus demandas y obstáculos más recurrentes. La experiencia también me hizo entender sobre la necesidad de que la SADE Misiones siga siendo un lugar de apertura, pluralismo y libertad expresiva. Afortunadamente hemos entendido que las pequeñas mesas que juzgaban si alguien podía considerarse escritor o no ya no pueden tener cabida en una sociedad que camina con un ferviente deseo de libertad. Así que las ganas de trabajar en esa dirección junto con lo que he conocido del talento literario misionero son el motor que me empuja a llevar adelante una gestión para y por los escritores.



¿Qué proyectos tienes?

Mi principal proyecto y sueño para la SADE Misiones es que contemos con una sede, una “casa literaria” donde mantener nuestras reuniones, recibir al escritor y ayudarlo en el desarrollo de su obra, brindar capacitaciones. El espacio físico es necesario y fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que debemos dar resguardo a los libros que en el camino nos donan tanto escritores locales como internacionales. Otro proyecto es el de instituir y conmemorar nuestro aniversario tomando el día en que se labró el acta inicial de CD, un 22 de marzo. A eso se le suma el deseo de trabajar a la literatura en una interacción con otras disciplinas artísticas, trabajar de cerca con los colegios y nutrir la currícula escolar con literatura misionera. Es mucho lo que hay por hacer y estoy llamando a la gente y pidiéndoles tanto a socios como miembros de mi CD que comenten sus sugerencias e inquietudes. Sin duda satisfacer a todos es algo imposible, pero sí se pueden generar espacios para un mayor espectro de talentos.



¿Quienes te acompañarían?

La lista completa se perfila de la siguiente manera:

Secretario: Miguel Ferreira

Prosecretaria: Sofia Martinez

Vocal titular: Nelly Herrera

2do Vocal: Aida Giménez

3er Vocal: Inés López

Vocal suplente: Gonzalo Herrera

Vocal suplente2: Isita Silveira de Andrade

Vocal suplente3: Elisabet Villavicencio

Tesorero: Jorge Eloy Blanco

Revisor de cuentas: Ramón Delgado Cano

2do Revisor de cuentas: Julio Ríos Bordón

A excepción de Sofía Martinez, quien a su vez es Presidente de la Comisión Joven de SADEM, son todos mayores que yo, así que representa un gran símbolo de confianza para mí que hayan decidido acompañarme. Estar rodeada de personas con gran trayectoria literaria no sólo es un honor sino que representa una gran herramienta para gestar acciones significativas.

En conversación con ellos les he dejado claro que ningún puesto es jerárquico, que somos un gran equipo donde cada integrante es decididamente importante.

Cabe mencionar también que tres de las personas que me acompañan son a su vez delegadas de SADEM en el interior de la Provincia, algo que apunta a la importancia de contar con voces de otras localidades.



-También estás nominada para un cargo a nivel nacional de Sade, cómo te sienta eso?

Así es, el mismo día en que se desarrolla nuestra Asamblea, ocurre lo propio en SADE Nacional, Alejandro Vaccaro, actual titular y quien preside la lista «UNIDAD» no sólo me ha expresado un acompañamiento que es tremendamente valioso sino que me ha dado la oportunidad de formar parte del Consejo Federal Consultivo, una gran responsabilidad que me ofrece también una interesante plataforma nacional en la cual trabajar de manera activa y representativa para nuestra provincia y nuestra filial.

¿Cómo seguiría integrada la Comisión de Jóvenes?

La comisión de jóvenes en la institución ha sido una gran decisión por parte de Aníbal Silvero que apunta a la inclusión de quienes se inician en el camino literario y es sumamente importante que continúe contando con su espacio. Sofía Martinez, su presidente, tiene total libertad para la toma de decisiones que ayuden a crecer y fomentar el llamado a las nuevas generaciones de tomar parte activa del escenario literario provincial adoptando un sentido de pertenencia que favorece a los nuevos creadores y los insta al desarrollo de su expresividad.

Para tal intención queremos poner el acento en las interacciones y capacitaciones.

Esperamos no solo que la comisión crezca en número, sino que llegue a formar parte aún más activa en la forma de subcomisión.



¿ Qué te gustaría proponer en lo inmediato para la Asociación?

En lo inmediato quiero que cualquier persona que escriba se considere a sí misma escritor. Se valide como tal y encuentre en nosotros un acompañamiento que vaya mucho más allá de lo simbólico.

Cuando empecemos a tomarnos en serio como escritores empezará a disolverse ese pensamiento de que la actividad literaria representa solo un estado de ocio.

Para trabajar esto deseo que socios e interesados no duden en traer a la mesa sus ideas y sugerencias. De esta forma que la asociación inicie tareas de planificación anual para suplir las necesidades que se presenten.





En materia de letras, ¿cómo ves a la Provincia?

La Provincia de Misiones tiene enormes talentos literarios en todos los géneros y es sumamente profusa en publicaciones.

Disfruto a los talentos conocidos pero me intriga muchísimo el talento por conocer. En la oscuridad están germinando obras que vale la pena conocer y hay que llegar hasta ellos para impulsarlos a compartirlas con el público. El regionalismo me parece sumamente importante como factor identitario pero también es necesario recordarle a los escritores que pueden adueñarse de otras temáticas dando un poco de aire fresco a quienes buscan sorprenderse.

(A.S)