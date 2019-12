Día del Contador: “Sostengo que quienes no se actualizan quedan fuera del mercado y fuera de todo”

Fue la declaración de Delio Varela, el contador santafecino, pero misionero por adopción que lleva 43 años de ejercicio profesional en la “Tierra Colorada”.

Durante una entrevista con Misiones Online en el marco del Día del Contador, dio a conocer detalles sobre su formación y trayectoria, en la cual se destaca su trabajo como subgerente primero y subgerente de Administración y Finanzas en Energía de Misiones, anteriormente conocida como EMSA.

Desde 1977, cuando llegó a Misiones, recuerda que en su trabajo llevaban el registro de accionistas por sistema, cuando el resto de las empresas estatales lo hacían de manera manual a través de equipos de trabajo conformados por alrededor de diez personas abocadas exclusivamente a dicha labor.

“La tecnología determina un paso adelante, una calidad diferente del resto. Por este motivo siempre se apostó a la tecnología en las grandes empresas. En los auditorios donde trabajé siempre tuve la suerte de apoyar esa evolución hacia la tecnología”.

Respecto a la formación de los nuevos contadores en Misiones, reflexionó: “El principal problema es que actualmente todo se carga a través de internet, las facturas, las compras y comienza a desaparecer la técnica que hacía a la carga de datos, con lo cual, el universo de la profesión va cambiando aceleradamente”.

En cuanto a los aspectos negativos, consideró que la irrupción tecnológica podría disminuir la capacidad de los trabajadores de gestionar el trabajo operativo, pero se deberá seguir agilizando y pensando en cómo mejorar la calidad de las planificaciones de las empresas, así como también las condiciones de venta, entre otros aspectos.

“Hoy las empresas se convierten en empleadas de los organismos de recaudación y nos convertimos en empleados de ellos porque debemos cargar todas las retenciones. La dificultad del trabajo ya está sistematizada, lo que queda es redondear las ideas, las declaraciones juradas, algo que con el tiempo va a desaparecer. Si no nos reinventamos los profesionales en lo que hace a determinar la planificación tributaria de nuestros clientes, perderemos la capacidad de gestionar ante la sociedad”, puntualizó.

Como mensaje a las nuevas generaciones de contadores, expresó: “Creo que es fundamental la capacitación y la lectura permanente de la doctrina y jurisprudencia. Si los profesionales no nos capacitamos no estamos en condiciones de brindar un servicio por excelencia”.

De Santa Fe a Misiones

Delio Varela tiene 65 años de edad y 43 años de ejercicio profesional. Nació en un pueblo situado en el Norte de la provincia de Santa Fe y se crió en Reconquista.

En cuanto a sus estudios secundarios, recordó: “Tuve la suerte de formarme con profesores maravillosos, con una capacidad única para enseñar y una formación espectacular. Mi profesora de matemáticas se graduó en la Universidad Nacional del Litoral, mi profesor de Contabilidad era contador, mi profesora de francés se había graduado en Francia!”, comentaba con orgullo.

“El nivel de enseñanza que tuve en Santa Fe fue algo maravilloso y me sirvió de base en la facultad. Tal es así que en el primer cuatrimestre había terminado primer año porque me resultaba todo muy fácil. Por eso lamento muchas veces cuando veo que los resultados de las pruebas nacionales arrojan resultados negativos, y es justamente porque no tuvieron la base adecuada”.

Aunque su sueño siempre fue ser ingeniero, Delio trabajó y estudió para recibirse de contador público, incluso habiendo realizado el servicio militar simultáneamente: “El día del golpe yo estaba de guardia, sufrí mucho en ese momento con una úlcera y no obstante me recibí en cuatro años y ocho meses con catorce meses de servicio militar, por esto siempre sostengo que el que quiere puede”.

“Yo no quería ser contador, quería ser ingeniero, pero lo único que podía hacer era trabajar y estudiar, porque mi padre era muy pobre. Tanto mi hermana como mi cuñado también habían hecho la carrera en Resistencia Chaco y tenían los apuntes, por lo que de alguna manera me guionaron la carrera”, recordó con alegría.

En 1977 Santa Fe atravesaba una profunda crisis económica por diversos problemas con el campo y el sector agrario, lo que generó desempleo y dificultades económicas para los trabajadores de diferentes rubros. Por este motivo, Delio Varela decidió mudarse a Misiones, precisamente a la ciudad de Posadas.

“En Misiones había mucho por hacer y me ofrecieron trabajar en Energía de Misiones, conocida como EMSA en ese entonces”. Allí trabajó como subgerente primero después como subgerente de administración y finanzas durante 9 años y tiempo después trabajó para empresas privadas.

“Finanzas que fue mi orientación básica fue un accidente porque entré a trabajar en EMSA en la parte administrativa contable y terminé en gerencia de finanzas y presupuestos. No es que uno elija mucho lo que va a hacer, sino que el destino te va marcando un camino y el resto se da por la pasión que le vas poniendo al trabajo que haces”.

Para finalizar, saludó afectuosamente a todos sus colegas.

AVD