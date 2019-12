Tevez: «Alfaro me faltó el respeto al no ponerme contra River»

El delantero de Boca hizo referencia a lo que fue el partido ante el Millonario en el Monumental por la Superliga y la decisión del ahora exentrenador del Xeneize de dejarlo fuera de los titulares.

El delantero de Boca Carlos Tevez disparó con munición pesada hacia el ahora exentrenador del Xeneize Gustavo Alfaro y aseguró que, cuando éste decidió dejarlo afuera de los titulares ante River por la Superliga, sintió que «le faltó el respeto».

«Alfaro dijo que yo era su emblema, su bandera y en dos partidos me puso en el banco. Pero la única cara larga que le puse fue cuando me enteré en el vestuario que no jugaba contra River, ahí sentí que me faltó el respeto«, disparó el Apache en diálogo con Fox.

"ALFARO ME FALTÓ EL RESPETO AL NO PONERME CONTRA RIVER"#90MinutosFOX | Las palabras de Carlos Tevez para Lechuga ante su ausencia en el Superclásico. pic.twitter.com/8Yi1tn6GAt — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) December 16, 2019

Así, Carlitos terminó blanqueando lo que era un rumor a voces, luego de que las cámaras de la transmisión televisiva capturen el momento en el que el jugador llegaba al vestuario con un rostro claramente desalentador y de mal ánimo.

(Fuente: TyC Sports)