La Suite: una banda argentino-paraguaya que entrelaza nuestras fronteras

La Suite es una banda de pop-rock de origen binacional, conformada por músicos paraguayos y argentinos. Se tratan de Hernán Schaefer y Keiji Ishibashi, encarnacenos, quienes junto a Joaquín Pesoa y Gabriel Almeida, posadeños, conectan ambas ciudades a través de la música y aseguran que en medio no hay más que solo un puente y diez minutos en tren.

Recientemente y bajo la producción del misionero Fernando Quintana, La Suite presentó su primer álbum titulado “Vas a reir”, que contiene diez canciones. Hernán Schaefer, flamante vocalista y pianista, pasó por los estudios de Misiones Online TV para contar cómo fue que se conformó el grupo y cuáles son sus proyecciones.

Hernán Schaefer, vocalista.

Tocando en diversos puntos de Argentina como Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa, tuvieron el agrado de ser la banda soporte de grandes artistas como Iván Noble, Los Auténticos Decadentes y Patricia Sosa, entre otros, y esta mañana lanzaron el videoclip de la canción “Una vez más” con la actuación del cómico misionero Octavio Rodz y la actriz española Alejandra Piedrahita.

Aún sin pensar en conformar una banda, Hernán y Keiji Ishibashi, el baterista, comienzan a hacer música en el 2012, pasando por sus primeros trabajos en 2016. En ese entonces ya urgía la necesidad de enmarcarse dentro de la escena con un nombre propio: así nace La Suite.

Gracias a la Fundación Roa Bastos, de Asunción, se contactan con el grupo interesados en una canción, hasta ese entonces, inédita. “Suerte que no estás” fue la composición grabada en homenaje por el centenario del nacimiento del escritor, guionista y periodista paraguayo Augusto Roa Bastos con la que la banda da un gran paso.

Más tarde el grupo adquiere mayor firmeza cuando conocen al productor misionero Fernando Quintana, quien jugó un papel importante en la organización y mediante el cual se integraron los posadeños Joaquín Pesoa y Gabriel Almeida en el bajo y la guitarra, respectivamente. “Gracias a Fer entendí lo que era la producción. A finales de 2018 terminamos el álbum, estuvo disponible en febrero de 2019 y fue presentado en abril”, explicó el vocalista.

“La banda como emprendimiento es otra cosa, para que se pueda sostener se necesita de un montón de trabajo que no precisamente está relacionado con la música, esa la parte la que hoy se encara con seriedad. Es todo muy divertido y también cansador, el trabajo independiente es interesante porque te encargas de todo. Cuando terminas y está bien hecho, la satisfacción es muy grande”, manifestó.

Ver esta publicación en Instagram En calle, intimando con @pinotvinos. Una publicación compartida por La Suite (@lasuitebanda) el 27 de Nov de 2019 a las 3:32 PST

Hace dos semanas La Suite participó del lanzamiento de la temporada veraniega en la Playa San José de Encarnación, una de sus últimas presentaciones de este ciclo. Ahora, por las fiestas de fin de año, se darán un pequeño descanso y en enero regresan a los escenarios con la agenda completa y cargada de nuevas propuestas.

“Como independientes, ahora necesitamos mostrarle a todo el mundo lo que hacemos. Hay que procurar no desanimarse, no puedo saber si algo va a funcionar o no, el punto es hacerlo o sino nunca vas a descubrirlo”, señaló.

A.B.V.