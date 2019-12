Dueño de casa de cambio anticipa que el dólar turista favorecería al mercado negro de divisas, pero también al comercio de frontera

El impuesto para las compras en el extranjero del 30%, generó la preocupación de diversos sectores. Eduardo Rey Leyes, propietario de la casa de cambios Dos Arroyos advirtió que los consumidores irían a buscar la moneda extranjera al mercado negro para evitar pagar ese gravamen.

Eduardo Rey Leyes, propietario de la casa de cambio Dos Arroyos informó que el “dólar turista” incrementará el flujo de “dólar blue”, porque los usuarios buscarán evadir el impuesto de 30% para las compras en el extranjero. No obstante, traerá beneficios al comercio fronterizo que es importante en muchas ciudades de Misiones.

“Si uno habla de un dólar hoy entre $65 y $70 y si a eso le agregás un 30% te estás yendo sobre los $85 y $90, eso ocasionará que todo Brasil y Paraguay esté comprando sobre la frontera. Es decir, traerá compradores de Brasil y Paraguay”. Recordó que toda la franja del Río Uruguay, Irigoyen y San Antonio “mejoraron muchísimo por el tema comercial” cuando el dólar turista se implementó en la época de Cristina kirchner.

Según Rey Leyes, si bien se prevé el desarrollo del comercio en la frontera, de aplicarse este anuncio, las personas irán a buscar la moneda extranjera al mercado negro para evitar pagar ese impuesto. Ante esa demanda se elevará el valor del dólar blue. “El que venden dólares en el mercado negro, cobrará de alguna manera ese impuesto, más aún si las personas acceden al sector informal porque están limitados por el cepo cambiario”, explicó.

Lamentó que estas acciones incentiven la suba del billete verde. “Imagínate cómo queda el precio de una importación, hay un “dólar comercial” mucho más barato y un “dólar turista” mucho más caro y este afecta directamente, porque genera una gran presión. El que exporta declara menos, recorta su factura o busca una cuenta en otro país para que se lo acreditan y empieza una maraña de controles porque el dólar vale más afuera que adentro”, cuestionó.

El dueño de la casa de cambios Dos Arroyos, advirtió los efectos que podría tener en el turismo en el extranjero. “Si vos tenés que ir de vacaciones y tenés que sacar pasajes, en Argentina no sacás más porque se encarece un 20%. Decides no sacar hotel ni nada. Entonces, irás a Encarnación o a Foz de Iguazú para comprar tus pasajes y pagarás en efectivo en la frontera, por lo que vas a demandar ese efectivo real o dólar e irás a comprar al mercado marginal porque tenés el cepo que no te deja comprarlo de manera formal”.

No obstante, Rey Leyes pidió tomar con calma hasta no tener los detalles de esta medida. “Estamos haciendo parangones con épocas pasadas y debemos ver cómo esto sale, qué es lo que se discute porque se habla de que no se toma como crédito en impuesto a las ganancias o de bienes personales, sino que sería un impuesto directo”, dijo.

El “dólar turista” ya estuvo vigente desde 2012 hasta el 2015, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Inició con un recargo del 20% y llegó finalmente al 35%. Según especialistas, en la actualidad esta medida apunta a reducir el déficit de la balanza turística, que en 2018 rozó los US$ 8.000 millones y este año, aunque en baja, estaría en cerca de US$ 5.000 millones.

Aunque los alcances de este anuncio no son claros, se estima que el impuesto estaría aplicado al uso de la tarjeta de crédito y débito y no al de moneda extranjera. En esa línea, Rey Leyes dijo: “Hay un vencimiento de la comunicación del Banco Central que establece el límite de venta de los US$ 100 y US$ 200 dólares que expira el 31 de diciembre, por lo que no creo que se adelanten a tomar una medida. El día que decidan qué hacer con ese tema, irán a tomar esas medidas”. Precisó que todavía en las casas de cambio se pueden comprar los dólares sin impuesto.

El propietario de Dos Arroyos pidió a los consumidores esperar los anuncios del Gobierno Nacional. “No queremos anticiparnos demasiado y después darnos con la sorpresa de que se reglamenta de otra manera, en la mayoría de veces uno comete errores de juicio de apreciación, por lo que es mejor esperar un poco”, recomendó.

El experto informó que recibió varios correos electrónicos de Despegar donde le recomiendan apurar la compra de pasajes. “Actualmente uno puede comprar, si tiene una cuenta bancaria con US$ 200 y US$ 100 sino tiene. El requisito fundamental es que cuando vos pagás la moneda extranjera, la tenés que tener en la caja de ahorro, cuenta corriente o cuenta sueldo”, recordó.

