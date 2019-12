Salvó a un perro de morir estrangulado con su propia correa  

Johnny Mathis, fue quién actuó heroicamente, vio cómo la mascota, con correa, quedaba afuera del ascensor que su dueña había tomado. La rápida acción del joven le salvó la vida al perro.

El hecho se registró en un edificio de la ciudad de Houston, en Estados Unidos, la dueña de un perro no se dio cuenta que el can no ingresó al ascenso junto a ella y la puerta se cerró. La rápida acción del joven le salvó la vida al perro.

Si el joven no hubiese intervenido, el hecho habría terminado en tragedia.

El joven luego del hecho declaró “estoy temblando tanto!!! Acabo de salvar a un perro con una correa que no llegó al ascensor con el dueño antes de que se cerrara la puerta! Simplemente me di la vuelta cuando la puerta se cerró y comenzó a levantarse del suelo. Le quité la correa a tiempo“, tuiteó el héroe.

(ElTribuno)