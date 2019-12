Mano de obra local y hamburguesas más grandes, la promesa de la franquicia que desembarcará el año que viene en Posadas

Mostaza proyecta inaugurar un local en el centro de Posadas en el segundo semestre del 2020. “Emplearemos a unos 50 jóvenes misioneros y nos instalaremos en el centro, cerca de la plaza y el shopping”, reveló Pablo de Marco, ejecutivo de la franquicia que lleva 20 años en el mercado gastronómico.

Pablo De Marco es el director de expansión y desarrollo de Mostaza, la cadena gastronómica que hace 21 años compite en el mercado gastronómico, en la modalidad fast food. En diálogo con Misiones Online confirmó que la marca de “las hamburguesas más grandes”, desembarcará en Posadas en el segundo semestre de 2020.

“Durante el año pasado hicimos un estudio del lugar y la verdad es que nos entusiasmó mucho porque es una ciudad muy grande Posadas con un potencial comercial tremendo y en ese momento no había ninguna propuesta formal de fast food de las cadenas grandes. Así que tomamos la decisión de emprender el camino para poder abrir una sucursal en la ciudad. Eso nos llevó a hacer una búsqueda de locales y la idea nuestra es estar bien en el centro muy cercano a la plaza, donde está el shopping y la peatonal que es donde se mueve toda la gente a pie y la idea es que para el segundo semestre del año que viene, queremos hacer pie con un local”, explicó el ejecutivo.

Mostaza abrió su primer local en el país en el año 1998 y la idea original fue exclusivamente instalarse en patios de comidas de los principales shoppings. El crecimiento de la franquicia, que salió a competir fuerte entre las cadenas de fast food fue tan importante que comenzó una gran expansión territorial con diversas modalidades de negocio. En la actualidad la compañía cuenta con más de 130 locales distribuidos en todo el mapa y la empresa planifica sumar 10 más al cierre del 2019. El 40% son locales propios, el 60% franquiciados y además de estar presentes en patios de comidas y vía pública, ya son 4 los Mostaza Auto funcionando en la Argentina.

“Hoy por hoy estamos terminando de definir la locación. Estamos entrevistando empresarios de Posadas que están interesados en tomar la franquicia nuestra”, contó De Marco, quien no relacionó a la reciente inauguración de un local de Mc Donalds en Posadas, con el interés por venir a competir a la capital misionera. “Nosotros sabíamos que Mc Donalds estaba por instalarse en Posadas pero creemos que pueden convivir las dos propuestas con total normalidad. Como pasa en todas las ciudades grandes del país. Por una cuestión de logística y distancia, iniciamos ahora las gestiones para abrir un local allá y no lo hicimos anteriormente”

Mostaza, con sus hamburguesas más grandes y combos diferenciales a la de otras marcas, apostó fuertemente a hacer pie en el nordeste. “Estamos en Corrientes con un local y próximamente abriremos un segundo local, estamos entrando para el primer semestre del año que viene con un local en Resistencia y la idea es tener cobertura en Posadas”, reveló el vocero de la franquicia.

El caso Posadas

Pablo De Marco explicó cómo están trabajando para instalarse en la tierra colorada. “El local lo conseguimos nosotros porque nosotros somos los que evaluamos la mejor alternativa para nuestro negocio. Nos ocupamos de toda la propuesta comercial, de diseño y arquitectura. El empresario local, lo que hace es adaptarse a nuestros lineamientos. Acá el que da la receta de cómo debe ser el negocio y cómo comercializar los productos somos nosotros”.

Como suele ocurrir con las grandes marcas y, fundamentalmente en el rubro gastronómico, el mismo sabor y tratamiento de los alimentos, debe replicarse en todas las sedes de Mostaza, “por eso la mercadería va todos desde Buenos Aires que es donde tenemos los depósitos y la logística”.

Uno de los aspectos fundamentales para que esta nueva unidad de negocio baje a la capital de Misiones es el uso de mano de obra local. “La mano de obra será toda misionera. Es un local que va a emplear unas 50 personas y que tienen que ser todas viviendo en Posadas. Más allá de la propuesta comercial, somos grandes generadores de trabajo y principalmente de primeros empleos. Mayormente son jóvenes y como no tienen mucha experiencia, nosotros los capacitamos para que puedan adaptarse al trabajo”.

De Marco anticipó que: “será un local con el horario normal que tenemos nosotros de 7 de la mañana a 12 de la noche y viernes y sábado por la noche vamos abrir hasta un poco más tarde. No será de atención 24 horas, sino más tradicional en formato vía pública, con propuesta de almuerzo y cena, una cafetería importante porque tenemos variedad en desayunos y meriendas y un sector grande para chicos para brindarles esparcimiento. La idea es convocar a la familia de Posadas”.

A la hora hablar de números, el portavoz de Mostaza confesó que: “El monto de la inversión para instalar el local en Posadas no lo tenemos cerrado porque depende de los metros del local que terminemos tomando, pero va a estar entre 400 y 450 mil dólares”.

Mientas la crisis golpea a los argentinos y se esperan signos alentadores con la nueva gestión de Alberto Fernández en la presidencia, el rubro gastronómico y, en especial cuando se trata de franquicias, no siente las dificultades que muestran otros rubros. “Nosotros no nos vimos afectados por la crisis. Estamos vendiendo muy bien, es un rubro muy elástico. En términos nominales de tickets no hemos perdido tickets, mantenemos la venta. Pero lo que si estamos haciendo son muchas promociones, nos estamos poniendo creativos a la hora de seducir al consumidor para que siga eligiéndonos. Es una época donde no te podés quedar quieto y estar permanentemente innovando. Mediante la app, que tiene unos dos millones de descarga, allí comunicamos promociones anunciando el combo del día. Para que te des una idea, una hamburguesa con papa y gaseosa, hoy por hoy cuesta 199 pesos”, explicó De Marco.

No hay fecha exacta pero, según explican desde Mostaza, “en el segundo semestre” de 2020, otra franquicia importante estrenará local en Posadas. “La segunda ciudad donde queremos desembarcar es en Puerto Iguazú. Pero primero queremos hacer pie en Posadas y después vamos a empezar a trabajar con Puerto Iguazú”, se animó a declarar De Marco, quien cerró la entrevista con Misiones OnLine aclarando que “lo de la hamburguesa más grande es una característica, pero hay mucho más para ofrecer”.

