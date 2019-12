Tras hallar partes del avión de la Fuerza Aérea de Chile, encontraron restos humanos en el mar

El Gobierno chileno ya se puso en contacto y le comunicó la noticia a los familiares de las víctimas. El avión se encontraba desaparecido desde el lunes.

En la tarde del miércoles según informó la Fuerza Aérea de Chile, se hallaron “restos de esponja flotando en el mar a 30 kilómetros al sur de la posición del último contacto del C-130”. El avión chileno que se dirigía a la Antártida y se encontraba desaparecido desde el lunes. A bordo, viajaban 38 personas.

Posteriormente, alrededor de las 22 autoridades chilenas les comunicaron a los familiares en Punta Arenas que durante el operativo de búsqueda, el buque brasileño Almirante Maximiano había encontrado restos humanos que serán sometidos a estudios de ADN.

Por su parte, el presidente brasilero Jair Bolsonaro había adelantado por Twitter el hallazgo de “artículos personales y restos compatibles con el avión Hércules C-130” por parte del buque de la Marina de su país, lo cual provocó malestar en la Cancillería chilena debido a que esa información aún no había sido oficializada por el Gobierno de Sebastián Piñera.

El líder ultraderechista además precisó que los restos estaban aproximadamente a 280 millas náuticas (518 kilómetros) de Ushuaia, Argentina.

“Es lamentable la información que recibimos hoy día de parte de la Fuerza Aérea que se habían encontrado algunos restos del avión como restos de algunas personas que iban a bordo“, expresó el intendente de la región de Magallanes y de la Antártica chilena.

O Ministério da Defesa informa que o Navio Polar Almirante Maximiano, da Marinha do Brasil, recolheu, por volta das 15h45, itens pessoais e destroços compatíveis com a aeronave Hércules C-130, da Força Aérea do Chile, que estava desaparecido desde a madrugada de terça-feira (10).

As partes do avião e os objetos estavam a aproximadamente 280 milhas náuticas (518 km) de Ushuaia, na Argentina. O navio da Marinha do Brasil permanece na área de busca em ações coordenadas com autoridades chilenas e duas lanchas do navio continuam a recolher destroços.

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 11, 2019