¿Cómo conseguir que tus cejas se vean impecables?

Frecuentemente las cejas son las olvidadas del rostro, y como siempre digo “ellas hacen el cincuenta por ciento de nuestro imagen facial” ósea, son tan importantes como el cabello para el rostro y las pestañas para nuestros ojos.

Te contamos además que según la ciencia, ninguna parte del rostro capta mayor atención para nuestro cerebro que la cejas. Parece que las cejas capturan una fuerte connotación social, porque además de adornar o desfavorecer notoriamente nuestro rostro, también tienen una fuerte peso emocional, y es que mediante ellas exteriorizamos nuestras emociones de maneja gestual.

Entonces, ahora que conoces el “Quid de la cuestión” le vas a dar el lugar que tanto se merecen. Y no olvides que, ya sea puliendo o limpiando su forma natural, las cejas son imprescindibles para un look acertado, y si no te animas a diseñarlas vos misma busca a una profesional que te creara el diseño más adecuado para tu rostro.

Te dejamos algunos concejos para que puedas gozar de unas cejas de lujo:

#1 La simetría es relativa, no te estreses queriendo lograr que sean iguales, recordá que “son hermanas pero no gemelas”.

#2 Marcá el arco de la ceja con más fuerza, nunca lo hagas al comienzo ya que se van a ver muy artificiales. Después ilumina por encima y de bajo del arco pegado a la línea de los pelitos y difumina muy bien.

#3 Para darles color siempre elegí el tono más parecido al de tu cabello y lo podes hacer con lápices para cejas, sombras o ceras y geles que vienen para dicho fin.

#4 Depilarlas después de la ducha es una buena opción, ya que tus poros estarán más abiertos y así evitaras el enrojecimiento. Recordá siempre mantener tus pinzas bien limpias para evitar cualquier infección.

#5 Peinarlas diariamente siguiendo el crecimiento natural, te ayudará a evitar que se acumule polvo y otras partículas y a estimular su crecimiento.

#6 Fortalece su crecimiento con aceites naturales como el aceite de ricino, de almendras o de coco va hacer que crezcan con mayor fuerza.

#7 Depilalas correctamente ya que la forma de tus cejas definirá al máximo tu mirada, pero si no sabes cómo hacerlo busca ayuda profesional y basate además en la conocida frase de que “siempre menos es más”.

#8 Para controlar a las cejas rebeldes, probá aplicando un poco de laca para el cabello sobre un cepillito limpio (de los que vienen con el rímel), y pásalo en dirección al crecimiento del pelo y en contra.

En resumen, estas técnicas y tips de cómo cuidar de tus cejas, harán que no dudes un minuto en poner manos a la obra, y como quien dice sacarle jugo al máximo a tu mirada!

Mariana Astegiano

Maquilladora/Cosmetóloga