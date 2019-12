ARS Cambios: una opción para comprar más Reales

Como es sabido, en Argentina se implementó un cepo para las operaciones de cambio que trae aparejada innumerables complejidades a la hora de querer vacacionar en otro país.

Los misioneros tienen como destino predilecto las playas de Brasil y adquirir Reales se torna engorroso ya que por persona solamente se pueden comprar aproximadamente 400 Reales en efectivo aunque si se hace vía transferencia o con tarjeta de débito asciende a la suma de 800.

Esos montos no alcanzan para pagar servicios que suelen ser requeridos en efectivo, como por ejemplo los departamentos de dueños particulares, que no brindan la posibilidad de cobrar con tarjeta de débito o crédito.

Realizamos una consulta a la nueva casa de cambio abierta en Posadas, ARS CAMBIOS, que está ubicada en Colón casi Sarmiento. Desde la entidad explicaron que la normativa actual permite superar el límite de 200 dólares mensuales o su equivalente en otras monedas.

¿Cómo realizarlo?

Muy sencillo. Normalmente el público ahorra en dólares durante el año para sus vacaciones, comprándolos en efectivo o vía homebanking. Ahora bien, con Dólares depositados en sus cajas de ahorro bancaria pueden realizar transferencias en dólares a la casa de cambio, quien le estará entregando Reales como contrapartida. Esto en la jerga cambiaria se conoce como arbitraje, y representa el cambio de una moneda extranjera por otra.

¿Hay límites para realizarlo?

No. La normativa vigente permite hacer arbitrajes entre monedas por cualquier monto mientras el origen provenga de una cuenta bancaria. No obstante, se deberán cumplir con los límites establecidos para la prevención del lavado de activos que posee la casa de cambio, es decir que para operaciones que superen los $280.000 por mes los clientes deberán acompañar documentación de respaldo del origen de los fondos.

Recomendación importante:

ARS CAMBIOS explica que si bien un cliente puede comprar más de 100 Dólares o 400 Reales en efectivo en varias entidades cambiarias durante el mismo día, el Banco Central verifica todos los días quienes superaron los límites y los bloquea para operar en cambios en el futuro. Ello representa un incumplimiento a las normas vigentes y es pasible de aplicación del Régimen Penal Cambiario.

Respecto a la experiencia de la entidad ARS CAMBIOS en la ciudad de Posadas luego de su apertura, manifiestan que fueron sorprendidos por la afluencia de personas en realizar operaciones de cambio. El hecho de que Posadas sea ciudad de frontera con un flujo de turistas que está en el top 3 de ingreso migratorio, junto al aeropuerto de Ezeiza y a Puerto Iguazú, hacen que el servicio de cambio de moneda extranjera sea sumamente necesario.

También explican que si bien la mayoría de los clientes prefieren utilizar dinero en efectivo, además de la operatoria de arbitraje, la entidad ofrece la utilización de la tarjeta de débito para la compra de hasta 200 Dólares o 750 Reales, facilitando el trámite ya que no se tarda más de 5 minutos en completar la operación y así se le brinda mayor seguridad al no necesitar trasladarse con los pesos. Para operar con débito no es necesario hacer la cola, deben anunciarse directamente en caja, por lo que representa un trámite exprés.

Para quienes deseen realizar consultas sobre la operatoria mencionada en esta nota, ARS CAMBIOS pone a disposición el correo electrónico de la sucursal posadas@arscambios.com.ar, o al teléfono 011-1541775364.

AVD