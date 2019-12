El flamante ministro de Ciencia y Tecnología prometió incrementar las becas y subsidios científicos

Roberto Salvarezza dijo que las becas actuales «están en nivel de pobreza». Dijo que buscará que no se vayan más jóvenes de los laboratorios.

El flamante ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, aseguró que en su sector la principal emergencia es «que no se vayan los más jóvenes» y habló de la necesidad de modificar «becas que están en nivel de pobreza y subsidios que no permiten cumplir con los objetivos» de su cartera.

«Estamos en un país en crisis, no creo que haya un sector en el que no tengamos emergencia; en este momento la nuestra es que no se vayan los más jóvenes porque se han vaciado laboratorios y eso lo tenemos que cortar», dijo Salvarezza en declaraciones a El Destape Web.