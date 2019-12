La directora del FMI felicitó al nuevo presidente y dijo que colaborará con el gobierno para que la economía vuelva a crecer

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI la le envió un mensaje a través de Twitter a Alberto Fernández, luego de su asunción.

El mensaje que dejó decía: “Felicitaciones a Alberto Fernández por su toma de posesión como presidente de la Argentina. Compartimos en forma plena su objetivo de adoptar políticas que reduzcan reducir la pobreza y fomenten un crecimiento sostenible. El FMI sigue comprometido a ayudar a su gobierno en este esfuerzo”.

Congratulations to @alferdez on his inauguration as the President of #Argentina. We fully share your objectives of pursuing policies that reduce poverty and foster sustainable growth. The IMF remains committed to assisting your government in this endeavor.

