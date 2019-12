Finlandia tendrá a la primera ministra más joven de la historia

Sanna Marin con 34 años, es la primera ministra más joven de la historia de Finlandia. El nuevo gobierno está conformado por una coalición de cinco partidos, todos encabezados por mujeres.

La socialdemócrata Sanna Marin de 34 años ha sido nombrada este martes primera ministra de Finlandia en sustitución de Antti Rinne, obligado a renunciar tras perder la confianza de sus socios del Partido de Centro al conocerse que había mentido sobre un conflicto en una empresa pública.

Marin se convertirá así en la primera ministra más joven de la historia de Finlandia y, a la vez, en la más joven entre todos los mandatarios mundiales actualmente en el cargo. El presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, la invistió en Helsinki tras ser aprobado su nombramiento horas antes en el Eduskunta (Parlamento) por 99 votos contra 70.

Marin es un reflejo de la tolerancia de la sociedad finlandesa, y también de la importancia que en ella tienen las políticas sociales. La futura primera ministra es hija de madre soltera (como acreditan los documentos oficiales) y fue criada por dos mujeres, al establecer su madre biológica una relación de pareja con otra mujer. La funcionaria ha hecho bandera de proceder de una “familia arcoiris”.

La votación de investidura está prevista para hoy y se da por hecho que Marin saldrá del Eduskunta (Parlamento finlandés) como primera ministra, ya que todas las formaciones del anterior gabinete han acordado seguir gobernando juntas con el programa que pactaron tras las elecciones del mes de abril. Los cinco partidos (Socialdemócratas, Centro, Verdes, Alianza de Izquierda y Partido Popular Sueco, representante de la minoría suecohablante) mantienen una cómoda mayoría de 117 escaños de 200.

Un gobierno liderado por cinco mujeres

Junto a Marin estarán, Katri Kulmuni, de 32 años, que en septiembre tomó las riendas del Partido del Centro en sustitución del ex primer ministro Juha Sipila, y que ocupará el cargo de ministra de Finanzas en el nuevo gabinete que será confirmado este martes. La líder del Partido Verde, Maria Ohisalo (34 años), continuará como ministra del Interior, mientras que la presidenta de la Alianza de Izquierda, Li Andersson (32 años), se mantiene como ministra de Educación. La jefa del Partido Popular Sueco, Anna-Maja Henriksson (55 años), que representa a la minoría sueca en Finlandia, sigue también como ministra de Justicia.

Finland’s government is now led by these five party leaders. #newgeneration pic.twitter.com/vis0qB9tO8

— Tuomas Niskakangas (@TNiskakangas) December 8, 2019