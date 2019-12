Fátima Florez vuelve a Posadas con un show imperdible: “Este es un muy buen momento para reír”

Fueron las palabras de la artista de cara al show humorístico- musical que conjugará los más desopilantes personajes nacionales e internacionales con el baile, el canto, la música y la magia. Tendrá lugar este jueves 12 de diciembre a las 21 en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento.

Fátima Florez. Radio Libertad

La actriz, humorista, imitadora, bailarina, vedette, cantante y conductora argentina fue entrevista por Radio Libertad y pese a tener un currículum extenso, consideró que se identifica simplemente bajo el rótulo de artista.

Respecto al show que presentará en Posadas, Fátima Florez detalló: “El espectáculo será muy interactivo, el público podrá ver y apreciar personajes que ya conocen y muchas sorpresas, cambios de vestuarios, musicales, mucho humor y carcajadas para toda la familia”.

También recordó que es la segunda vez en el año que visitará la Tierra Colorada y que anteriormente vino exclusivamente para conocer las Cataratas del Iguazú: “La pasé increíble. Visité Misiones en otras oportunidades por trabajo, pero no me quedaba tiempo para ir a las Cataratas, así que este año me lo tomé especialmente para ir a verlas”.

“En Posadas estuve en varias oportunidades y logré crear un vínculo muy fuerte. Hay mucha gente que me escribe por las redes y el 12 de diciembre finalmente volveremos a estar por allá en el Teatro Lírico”.

Al momento de describir al público misionero, enfatizó: “Son muy afectuosos, les encanta colaborar con palmas, son muy demostrativos, eso siempre lo tengo muy presente por parte de los misioneros”.

Adquirí tus entradas en Compras Misiones.

AVD