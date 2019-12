Defensor Penayo destacó la propuesta de Stelatto de incluir a los barrios en la reforma estructural de Posadas

El Defensor del Pueblo, Alberto Ramón Penayo, anunció que presentará un proyecto para generar audiencias públicas en las tomas de decisiones de subas de los servicios de agua y energía. Manifestó su desacuerdo con lo expresado por el concejal Maximiliano Florindo y afirmó que “siempre se debe llegar a un consenso y el debate se debe realizar en las comisiones”.

“El primer día del recinto presentaremos la incorporación a la audiencia pública para las discusiones sobre el aumento del agua potable y de la energía eléctrica”, dijo.

Añadió que esto permitirá el cumplimiento de los artículos 45, 46 y 47 de la Carta Orgánica y está alineado con lo expresado por el actual intendente de Posadas el Ingeniero Eduardo Stelatto.

“Podrán decir que no es vinculante (sobre la propuesta de audiencia pública), pero queremos que se argumente cuando no se va a tomar la petición de la sociedad, que las empresas privadas digan porqué es necesario el aumento (…) un servicio debe ser bueno, pero no tan elevado. Hoy tenemos el costo de un servicio de primera pero el servicio es de tercera”, afirmó.

Destacó la inclusión de los barrios en la propuesta estructural anunciada por el flamante intendente de Posadas.

“Esto es algo que venimos reclamando permanentemente ya sea por el agua, el transporte de pasajero y otros servicios. El discurso del intendente me ha generado una expectativa porque quiere modificar y mejorar lo estructural de la ciudad de Posadas».

Manifestó su desacuerdo con lo expresado por el concejal Maximiliano Florindo y afirmó que “siempre se debe llegar a un consenso y el debate se debe realizar por los concejales en las comisiones, me parece que al recinto se deben plantear soluciones”, acotó.

SPM