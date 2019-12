Alberto y Cristina cerraron los festejos en Plaza de Mayo: «Dijeron que no volvíamos más y volvimos»

Desde el escenario de la fiesta popular, Cristina Kirchner le aconsejó: «Presidente, no se preocupe por la tapa de los diarios».

Alberto Fernández es el nuevo presidente de la Argentina. En su primer día de Gobierno, la militancia salió a la calle para celebrar. Frente a Casa Rosada se organizó un gran festival por el que pasaron bandas de distintos ritmos musicales, entre ellos Estelares y Litto Nebbia.

Para cerrar la fiesta popular, el jefe de Estado y la vicepresidenta, Cristina Kirchner le hablaron a las miles de personas que se convocaron en Plaza de Mayo, luego de que sonara el Himno Nacional y que el artista Juanse interpretara «El rock del gato».

El flamante mandatario afirmó que después de «cuatro años difíciles» el peronismo volvió al poder. «Durante cuatro años dijeron que no volvíamos más, pero hoy volvimos y vamos a ser mejores«, aseguró.

«Vamos a dar vuelta una página de la historia. Estamos para construir un tiempo distinto. Vamos a cuidar el bolsillo y los derechos de cada uno de ustedes», prometió el Presidente que entró en funciones por la mañana en el Congreso y a la tarde le tomó juramento a los ministros de su Gabinete en el Museo del Bicentenario.

Durante su exposición, Alberto Fernández ahondó en las reformas que planea afrontar, en especial en el plano judicial: «Quiero que todos me ayuden a poner de pie un sistema judicial que no nos avergüence, que deje de perseguir a los opositores. Vamos a terminar con todo eso». «En la Argentina que se viene se terminaron los operadores judiciales y de inteligencia. Vamos a tener que hacerlo entre todos», exclamó el mandatario.

El jefe de Estado pidió que el peronismo no vuelva a dividirse «nunca más» porque, en ese contexto, «ellos se hacen fuertes», en referencia a la oposición. A la vez, señaló: «A los que creyeron en esas políticas espero que hayan entendido cómo funciona eso. Es un sistema que sólo beneficia a unos pocos y castiga a las mayorías populares«.

Con lágrimas en los ojos, Fernández sostuvo que «siempre» le dará «gracias a Dios» porque «un día la vida, el destino, me cruzó en el camino a Néstor Kirchner», a quien acompañó como jefe de Gabinete desde 2003 a 2007. Y sumó: «Ese día también me cruce con Cristina. En realidad por la locura de la Argentina, alguna vez nos distanciamos y alguna vez nos reencontramos. Y lo hicimos sabiendo que no había diferencias centrales entre nosotros, sino por formas o por modos».

Antes habló la vicepresidenta Cristina Kirchner y sostuvo que «fueron cuatro años muy duros» los del Gobierno de Mauricio Macri, mientras advirtió que la nueva administración liderada por Fernández recibe «un país devastado».

En el cierre del festival realizado en Plaza de Mayo para celebrar la asunción del Frente de Todos, se refirió al «hambre que tanto desvela hoy a quien es el Presidente y que debería desvelar a todos los argentinos bien nacidos». En ese sentido, apuntó al balance de «trabajo, salarios y pobreza».

Frente a miles de militantes, también subrayó: «Uno es más grande cuando es parte de un todo, sino solamente somos individualidades sueltas». Y alertó que el flamante mandatario «tiene por delante una tarea muy dura». «Los pueblos no son tontos«, cuestionó y llamó a tener «amor al pueblo, la patria y los que sufren».

