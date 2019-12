Tras años sin interpretarla, Café Tacvba cantó la canción feminista de “La ingrata” junto a Andrea Echeverri

El grupo Café Tacvba festejó los 30 años del grupo y aprovecharon la oportunidad para interpretar el polémico tema “La ingrata”, después de años sin sonar en sus conciertos. Invitaron a la cantante de aterciopelados, Andrea Echeverri, para que cantara junto a ellos una nueva versión feminista de la canción. Los mexicanos habían dejado de tocar uno de sus clásicos debido al contenido de la letra, la consideraban machista y violenta .

En el Foro Sol de Ciudad México, los Tacvba celebraron sus 30 años con un multitudinario concierto y cerraron el extenso show con una gran sorpresa para sus fans, entonando la versión feminista de “La Ingrata”.

La antigua letra decía: “Pues si quiero hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte. Ingrata, aunque quieras tú dejarme. Los recuerdos de esos días, de las noches tan oscuras, tú jamás podrás borrarte. Por eso ahora, tendré que obsequiarte, un par de balazos pa’ que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral».

Ante el júbilo del público, el cantante arrancó los primeros versos tal cual la canción original, pero luego dio paso a la colombiana y a su adaptación del tema: «Ingrato, no me importa si me quieres, vale madre si me dejas», «No me importa si me quieres. Vale madre si me dejas. Vengo a romper tu espada, a mandarte a la chingada. Ingrato. Por que soy independiente. Porque no te necesito, no soy tu media costilla. Es respeto lo que exijo. Ingrato. Como madre yo reclamo. Ni una más es lo que pido, ningún macho abusivo, violará a una chava. Que la violencia se desaparezca y la tolerancia sea la bandera».

Fuente: La Nación