Sebastián Borkoski, escritor Misionero, aseguró: «El mayor premio es el de los lectores, que los libros hayan sido leídos»

Sebastián Borkoski es escritor, traductor e ingeniero industrial. Oriundo de Misiones (nació el 17 de marzo de 1981), participó de una entrevista en Radio Libertad donde habló de sus sobras: “El puñal escondido” (2011) y “Trampa Furtiva” (2013), dos novelas que escribió y que después de emprender un viaje por Latinoamérica y parte de Estados Unidos, rompió el miedo de mostrarlos en un blog sobre “contar historias”. El entrevistado destacó el contacto social con otras culturas que encontró durante su viaje.

Sebastián Borkoski- Radio Libertad

Además de las novelas, Sebastián es autor de dos libros de cuentos: “Cetrero Nocturno” (2012) y “Los diablos blancos” (2016). En su adolescencia escribió, pero tenía cierta vergüenza para mostrar sus escritos, en su búsqueda introspectiva aseguró que “el tiempo era una variable que no estaba definida el único límite era el dinero”.

El último libro “Cuentos Breves” Borkoski menciona que este libro es el más difícil de definirlo ya que presenta 25 cuentos, “es el punto en común es ese cuentos breves, además esta ligado al suspenso, a la denuncia social, y al elemento fantástico” los relatos son de no más de una página, un gran desafío para el escritor quien está muy orgulloso de poder lograrlo.

Por otra parte, añadió con respecto a los premios recibidos “el mayor premio es el de los lectores, tuve la oportunidad de visitar colegios, se fue construyendo un público adolescente juvenil”.

El escritor fue reconocido por el Senado Nacional con un diploma de honor a Escritores de la Nación en el año 2018.

Para Sebastián, los premios significan un gesto con su trabajo, pero la mayor recompensa para él es que el público lector se haga con sus escritos, la mayoría de sus libros fueron re impresos, y agotaron stock, lo que le da mucha alegría.

En una experiencia en un colegio de la ciudad de Posadas, al escritor se le presento un joven con una fotocopia de su libro para que lo autografíe, el joven le consultó si no se habría problema con firmarle una copia. Sebastián no tuvo problema con esto, le susurró con un chiste “que no se enteren los editores”.

Luego de esta anécdota, se le ocurrió publicar sus escritos en “pdf” en su blog en internet https://www.sebastianborkoski.com.ar/ lo que le abrió más puertas para la difusión del material, e incluso las ventas también subieron ya que las personas que tenían sus primeros encuentros con el libro lo compraron luego.

LC