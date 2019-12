Participando de Matear, la feria de yerba mate más importante del mundo

El pasado viernes 29, sábado 30 de noviembre y 01 de diciembre se llevó a cabo la tercera edición de MATEAR, la feria de yerba mate más importante del mundo, organizada por el INYM. La misma tuvo lugar en el predio de exposiciones de La Rural de Palermo, en Buenos Aires, Argentina.

El pasado viernes 29 de noviembre de 2019 en la Feria MATEAR (Predio de exposiciones LA RURAL), se presentó la 4° edición del Libro de la Yerba Mate. En la nueva tapa se destaca el árbol de la yerba mate y el premio BEST IN THE WORLD, en la categoría BEST TRANSLATION en el marco del GOURMAND WORLD COOKBOOK AWARDS BEIJING 2014. Cuenta con traducción en inglés, de sus capítulos más relevantes, dándole así una mayor proyección con el turismo internacional, y todos aquellos interesados por aprender de la infusión nacional en inglés.

El mismo describe: la historia, elaboración y propiedades de la yerba mate, y los utensilios utilizados en el ritual del cebado del mate. Además incluye la cata de las diversas marcas de yerba mate de Argentina, los maridajes con diferentes comidas. En esta nueva edición se destaca un apartado con las marcas recomendadas por la Sommelier en cada categoría: Suave, Tradicional, Campo, Monte, Barbacuá, Despalada, Premium, Orgánica, Innovación, etc. Se destacan, además, las recetas de comidas y tragos elaborados a partir de este noble producto. El libro de la Yerba Mate es el primer y único libro que aborda la yerba mate desde la mirada de una sommelier premiado en los GOURMAND WORLD COOKBOOK AWARDS PARIS, FRANCIA 2011 Y BEIJING, CHINA 2014, fue galardonado recientemente como BEST IN THE WORLD por el GOURMAND WORLD COOKBOOK AWARDS BEST IN 20 YEARS: 1995 – 2014 YANTAI, CHINA 2015.

En el stand de CBSé en MATEAR, se sirvieron cócteles con yerba mate, recetas que están incluidas en el nuevo LIBRO DE LA YERBA MATE.

También en el nuevo libro se van a encontrar con recetas con yerba mate, les comparto este plato del restaurante DEL MONTE, en Oberá, Misiones.

Bondiola braseada en cerveza y yerba mate

Ingredientes

-Bondiola de cerdo 2 kg

-Cebolla 2 u

-Puerro 2 u

-Morrón rojo o verde 1 unidad

-Cerveza MATE BEER 500 cc

-Miel de caña 150 cc

-Semillas de mostaza 1 cucharada

-Pimienta negra en granos 1/2 cucharada

-Agua c/n

-Sal c/n

Guarnición

-Batatas medianas, 5 unidades

-Cebolla 1 unidad

Se trata de combinar dos tipos de cocciones; primero sellamos la pieza de ambos lados en una cacerola (una olla con poca profundidad), una vez dorada, incorporamos las verduras y luego la sometemos a una cocción lenta a baja temperatura, recubriéndola de miel de caña y dejando que se caramelice junto con el jugo que sueltan los vegetales, luego incorporamos la mostaza y la pimienta en granos y por último la cerveza.

Cocinar a fuego suave durante aproximadamente tres horas. Tapar para evitar evaporar los jugos y así conseguir una cocción suave. A medida que transcurre el tiempo, incorporar la cerveza en pequeñas cantidades cubriendo siempre la mitad de la pieza y rotándola para que se cocine de manera pareja.

El jugo de cocción se utiliza luego para salsear la carne una vez que la cortamos en rebanadas de 5 cm y la presentamos sobre el puré de batatas.

Para la guarnición usamos puré de batata, apartando una pieza sin cocción para luego rebanarlas en finas lonjas de 1 a 2 mm, se fríen y se incorporan como decoración al igual que cebolla asadas.

Chef: Marcelo Prozapas (propietario del Restaurante Del Monte).

Restaurante Del Monte

Costa Rica 334, Ciudad de Oberá

Misiones, Argentina

Tel (3755) 423803

www.delmonte.com.ar

Pannacotta de yerba mate

Uno de los postres más destacados del libro, es el de Pannacotta de yerba mate con espejo receta de la Pastelera Sofía Clutterbuck (Libro BEBER & COMER EN ARGENTINA – Karla Johan).

Ingrediente s:

Para la pannacotta de yerba mate:

-150 cc de leche

-2 cucharadas soperas de yerba mate

-80 g de azúcar

-8 g de gelatina sin sabor

-240 cc de crema de leche

Para el espejo:

Yerba mate, cantidad necesaria para infusionar una taza

-40 g de azúcar

-3 g de agar-agar

Procedimiento:

Para la pannacotta de yerba mate con espejo:

Infusionar la leche con la yerba mate –especialmente el polvo de esta– a 65 °C/70 °C y agregarle el azúcar y la gelatina sin sabor ya hidratada. Aparte, montar la crema de leche, agregar a la preparación anterior y disponer en vasos transparentes o, mejor aún, en mates de vidrio. Refrigerar. Hacer una infusión como para una taza, de yerba y agua a 70 °C, y agregarle el azúcar y el agar-agar disuelto. Llevar al fuego por tres segundos y volcar sobre la preparación anterior que ya debe estar casi sólida. Conservar en frío antes de servir.

En MATEAR se destacó el helado con yerba mate, les comparto la receta que van a encontrar en el Libro de la Yerba Mate.

Helado con yerba mate

Ingredientes

Leche cinco tazas

Yerba mate cuatro cucharadas

Gelatina sin sabor una cucharada

Cinco yemas

Azúcar 200 g

Crema de leche 250 g

Preparación:

Primero preparar el mate cocido con la leche y la yerba mate. Luego colar y agregar la gelatina sin sabor disuelta en leche fría. Batir las yemas de huevo con el azúcar, mezclar lentamente con la preparación anterior. Cocinar a fuego moderado, revolviendo constantemente, evitar que hierva. Dejar reposar y luego agregar la crema de leche. Por supuesto, batir muy bien y colocar en el congelador.

Hasta la próxima semana!

Por Karla Johan

Sommelier