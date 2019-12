Descendió un gigante de Brasil: Cruzeiro a la B

Es histórico. Cruzeiro descendió a la segunda división de Brasil después de perder por 2-0 ante Palmeiras: terminó en el puesto 17° del Brasileirao y coronó una temporada para el olvido de la peor manera. De esta manera bajó por primera vez a la segunda división y sólo quedan tres equipos de Brasil que nunca bajaron: San Pablo, Santos y Flamengo.

El equipo de Belo Horizonte, que esta temporada jugó Libertadores -perdió por penales en los octavos de final ante River-, ni siquiera dependía de sí mismo: necesitaba ganar y esperar que Ceará no haga lo propio (terminó empatando ante Botafogo).

IMAGENS FORTES! Crianças chorando, torcedor sendo carregado para o gramado sangrando, muitas bombas, spray de pimenta… O Esporte Interativo flagrou as cenas lamentáveis, direto do gramado do Mineirão, após o rebaixamento do Cruzeiro. pic.twitter.com/QlKyS3WUbu

