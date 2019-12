Darío Ochoa: “la economía argentina es un paciente que está en coma inducido”

El economista misionero se refirió al estado de situación del país en este momento. Criticó la política económica del presidente saliente Macri, a la que calificó de errática, amateur e inconsistente. Y opinó que el cepo debería ser permanente en Argentina con un desdoblamiento entre el dólar comercial y el financiero.

Darío Ochoa visitó esta mañana Radio Libertad y al ser consultado sobre su visión de la economía en este momento del país, respondió con las siguientes frases:

“Veo a la economía argentina en coma inducido, con respirador artificial. Hoy hay una paz cambiaria y una brecha más chica, por el súper cepo, que es una administración de cambios muy restrictiva, muy dura, que no creo que haya sido acordada entre la actual gestión y la que empieza”.

Sin embargo, en cuanto a la política cambiaria, consideró que al ser Argentina un país bimonetario y con una estructura productiva desestructurada y extranjerizada “no se puede dar el lujo de no tener una administración de cambios. Esto debería estar permanentemente. Yo creo que vamos hacia una nueva normativa, restrictiva del endeudamiento y de la administración del tipo de cambio, y me parece sano. Yo soy partidario de un desdoblamiento cambiario, es decir un dólar comercial que va a ser más bajo, porque es el que administra la importación de bienes intermedios y de capital que son necesarios para la industria y el empleo. Y el otro dólar financiero, que es para bienes suntuarios, (viajar, importar vehículos de lujo, lo que sea), ese tiene que flotar libre”.



Sobre la política económica de Macri, Ochoa la criticó al decir que “siempre fue errática, amateur, e inconsistente. Vos tenías al principio del mandato un Banco Central con una política monetaria restrictiva, y por otro lado un ministro de hacienda con una política expansiva dejando de recaudar impuestos. Y se veía que esto no iba a ir a ningún lado, y que iba a chocar, cosa que sucedió. Por eso me parece un enorme fracaso. Argentina sigue con los mismos problemas, algunos que ya tenía en 2015 y otros que fueron tremendamente agudizados. Como la deuda, desempleo, y pobreza. Por eso digo que Argentina es como un paciente con respirador artificial, con un cepo cambiario muy fuerte, una inflación volando, que va a dar 5% en los próximos dos meses y con lo que vamos a tocar el 60%, que es el doble del promedio histórico del país”.

Además consideró que en materia tributaria el gobierno que termina “fue tremendo y regresivo, en donde los que trabajamos, ponemos cada vez más y hay cada vez menos cosas para nosotros, menos subsidios por ejemplo al transporte. Porque la gente tiene que entender que la contraprestación a mis impuestos son los subsidios, yo pago impuestos, y me tienen de devolver de alguna forma. No es que yo pago impuestos y el Estado puede hacer lo que quiere y no devolverme nada”.

GP