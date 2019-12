«Andresito fue ante todo un hombre federal», remarcó Passalacqua al evocar la figura del Prócer misionero en Concepción de la Sierra

El gobernador Hugo Passalacqua encabezó el acto central por el natalicio de Andrés Guacurarí y Artigas y los 400 años de la fundación de Concepción de la Sierra y en las horas previas inauguró en la misma ciudad el Polideportivo Municipal “José Virginio Sorsana”, el Centro Cívico y el nuevo hospital de Nivel I.

En las horas finales de su mandato como Gobernador de todos los misioneros, Passalacqua estuvo acompañado por la gran mayoría de los integrantes de su Gabinete, además de las autoridades del Poder Judicial, legisladores en actividad y a punto de asumir, el intendente local Carlos Pernigotti, otros jefes comunales de localidades vecinas, delegaciones escolares y fuerzas de seguridad.

El acto central en honor al Prócer misionero tuvo lugar frente a la denominada “Casa de Piedra”, como se conoce en la región al lugar donde funcionó el primer Cabildo de los guaraníes de Nuestra Señora de la Limpia Concepción del Ibitiracuá, fue declarado por Decreto Patrimonio Cultural e Histórico y pertenece ahora al patrimonio municipal. Parte importante de uno de los últimos discursos de Passalacqua Gobernador fue dedicado a la figura de Andresito y el valor que adquiere este lugar: “Cuando entré (al Cabildo), sentí que entraba a la historia misma, a la profundidad federal que tiene la provincia de Misiones”, dijo antes de enarbolar su más encendida defensa del sistema provincialista: “Siempre nos escondieron un poco sobre los grandes caudillos que tiene la Argentina y ahí la importancia de porqué hablo de Misionerismo, de provincialismo; porque las provincias somos preexistentes a la Nación, las provincias hicimos la Nación…no somos un accidente geográfico gente del país Central, somos el país. El día que se entienda eso habremos arreglado la Patria, mientas tanto no, no vamos a bajar la guardia como no la bajó Andrés Guacurarí”, dijo poniendo énfasis en los destinatarios de su arenga.

Continuó luego Passalacqua destacando diversos aspectos de la personalidad del prócer admirado; sus cualidades, su coraje, el linaje que lo tiene como hijo pródigo de José Gervasio Artigas: “Andresito era por sobre todas las cosas, un Federal…palabra que viene de feudo, de autonomía; es decir que cada provincia, cada paraje, cada comarca tiene que gobernarse por sí misma. Eso tal vez sea lo más nodal en esa disputa que hubo desde 1810 en adelante, cuando quienes hicieron la Revolución de Mayo soñaron tal vez otra cosa, con un país más igualitario”. En la defensa de ese federalismo que pregona, destacó la capacidad desarrollada por la Provincia de Misiones de decidir su propio destino y construir sin depender de nadie. “Las obras que inauguramos hoy, aunque podría citar cientos y cientos, son producto de los recursos soberanos de los misioneros, de ustedes, es plata de ustedes y está pagado, nadie nos regaló ni pedimos prestado nunca, hacemos honor a Andresito, por eso… cuando me escuchan tanto hablar sobre el Misionerismo, estamos hablando exactamente de esto, de Justicia Social para todos y para todos, es todos, no solamente el país central. Seguramente esto no le va a gustar a mucha gente en Buenos Aires, pero lo siento, no es nada personal, es solamente ver lo que ocurre”.

Minutos antes del comienzo del acto central, el Gobernador visitó en la iglesia local el corazón de San Roque González de Santa Cruz, que se mantiene intacto y fue traído especialmente desde Asunción para la celebración de los 400 años de la ciudad de Concepción de la Sierra.

La despedida fue con un mensaje directo a todos los misioneros: “Yo les pido, les ruego que me perdonen los errores, los tuve y muchos en estos años, años complejos sobre todo para el pueblo más sufriente. Hice lo que más pude…lo que más pude. Infinitas gracias por la paciencia, la tolerancia y el esfuerzo cotidiano. Los voy a llevar a todos, al millón trescientos mil misioneros adentro del corazón toda la vida”, dijo Passalacqua ya con la voz quebrada.

Obras inauguradas

A su llegada a la ciudad, el gobernador Passalacqua, junto al intendente Pernigotti, el ministro de Deportes Rafael Morgenstern y el director general de Arquitectura Gunnar German Krieger, inauguró el flamante Polideportivo Municipal que lleva el nombre del histórico profesor y formador de atletas, “José Virginio Sorsana” y consta de una pista de atletismo, una cancha de fútbol, canchas de uso múltiple (fútbol, básquetbol, voley), juegos para niños, gradas, vestuario, duchas y grupo sanitario. La obra requirió una inversión de $ 40.467.862.

A continuación se dejó inaugurado el edificio donde funcionará el Centro Cívico, lugar que albergará oficinas de distintos organismos municipales, provinciales y nacionales. La obra que requirió una inversión de $19.500.000 está compuesta por tres módulos donde funcionarán la Municipalidad, el Juzgado de Paz, el Registro de las Personas, oficinas del Instituto de Previsión Social (IPS) Turismo, oficina de correos.

Finalmente, acompañado por el ministro de Salud Pública Walter Villalba, Passalacqua hizo lo propio con el nuevo hospital zonal de Nivel 1, construido en el barrio “Don Toto”, a escasas 8 cuadras de la plaza central de la ciudad. Construido a través del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) en la avenida Gonzalo de Doblas, la superficie cubierta alcanza los 1.500 metros cuadrados, con hall de ingreso, sala de espera, consultorio de peso y talla, vacunatorio, farmacia, laboratorio, sala de extracciones, sala de rayos X, 5 consultorios, enfermería, 7 salas de internación (14 camas de capacidad) sanitarios, cocina, shock room, (2 camas de capacidad), sala de recuperación (4 camas de capacidad), morgue, quirófano, sala de partos, sala de atención al recién nacido. También se realizaron el nexo vial (7.000 m2 de empedrado), el nexo de electricidad de media tensión (100 ml) y un muro de sostenimiento (100 ml). A partir de una decisión política desde el Gobierno de la Provincia, con fondos de Renta Generales, se realizó aquí una inversión actualizada de cerca de $127.000.000.

CP-AD