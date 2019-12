Video: la emocionante reacción de una bebé sorda tras escuchar por primera vez

Su padre compartió el momento en el que enciende los nuevos audífonos para que su hija pueda oír, a través de las redes sociales.

Un padre deleitó a miles de personas en Twitter al compartir el momento en el que encendió los nuevos audífonos de su hija sorda. En el mismo, se puede apreciar la emoción de la bebé al oír la voz de su madre por primera vez en su vida.

Paul Addison es un hombre de 32 años que vive en la ciudad de Harrogate, en Inglaterra. El jueves por la mañana, publicó en la red social un video de Georgina, una niña de tan sólo cuatro meses de edad. Ella nunca había podido escuchar nada, ya que le diagnosticaron sordera desde que nació.

“Cuando los nuevos audífonos de nuestra hija se encienden por la mañana”, fue el comentario de Addison al publicar la grabación. Georgina recibió la tecnología necesaria para poder escuchar y a partir de ahora, todas las mañanas sus padres se aseguran de prenderle los dispositivos.

“Es como si tuviera las luces encendidas y pudiera ver por primera vez a su madre”, señaló el hombre en una entrevista con Wales Online. Y añadió: “Como padre, no hay nada más satisfactorio que ver a un hijo feliz. Esto es lo que le genera el sonido a Georgina”. Paul vive con su esposa de 33 años, Louise, quien agradeció a todos los que le enviaron un mensaje de apoyo.

😍When our daughter’s new hearing aids are turned on in the morning 😍#happybaby @NDCS_UK @BDA_Deaf @NHSMillion pic.twitter.com/59GZSMgp5D

— Paul Addison (@addisonjrp) December 5, 2019