¿Sabías la cantidad de azúcar que consumimos en las bebidas gaseosas y jugos?

Cuando buscamos una alimentación saludable muchas veces nos fijamos en lo comemos y muy pocas en lo que tomamos, restándole importancia en cuanto al aporte nutricional que tienen. Sin embargo, debemos prestar mucha atención a las bebidas que consumimos diariamente, ya que, muchas de ellas, contienen gran cantidad de azúcares que ingerimos “sin darnos cuenta”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el consumo de azúcares agregados debe representar menos del 10% del total de la energía consumida en un día por una persona. La realidad es que la mayoría de la población supera este valor.

En Argentina, las últimas Encuestas Nacionales de Nutrición y Salud (ENNyS 2019) arrojaron datos importantes en relación a esto, por ejemplo, que el 36,7% de la población refirió haber consumido bebidas artificiales con azúcar al menos una vez al día, tomando como referencia los últimos tres meses. Entre los Niños, Niñas y Adolescentes se observó un porcentaje de consumo mayor (46%) que entre los adultos (32,9%).

Otro dato relevante es respecto a los entornos escolares, el 26,6% de niños en edad escolar manifestó que a veces o siempre se les provee bebidas con azúcar. Se observó mayor frecuencia entre quienes asisten a un establecimiento de gestión privada (43,4%) respecto de quienes asisten a un establecimiento estatal (25,1%).

Pero, ¿realmente aportan cantidades significativas de azúcares las bebidas gaseosas o jugos? ¿cuáles son las más calóricas? Aquí algunas equivalencias para tomar conciencia:

* Jugo de frutas en cajitas de 250ml (sabores durazno, naranja, manzana, etc.): contiene el equivalente a 8 cucharas tipo té (pequeñas) de azúcar.

* Agua saborizada comercial de 500ml (naranja, pomelo, pera, ananá, limón): equivalente a 8 cucharas tipo té (pequeñas) de azúcar.

* Gaseosa común de cualquier tipo (cola, naranja, limonada, pomelo, etc.) de 500ml: equivalente a 11 cucharas tipo té (pequeñas) de azúcar.

* Jugo en sobre común (1 sobre): equivalente a 1 cuchara tipo té (pequeña) de azúcar.

* Bebida de soja (sabor manzana, naranja, etc.) de 250 ml: equivalente a 5 cucharas tipo té (pequeñas) de azúcar.

* Jugo de fruta natural comercial en botellas (300ml): equivalente a 5 cucharas tipo té (pequeña) de azúcar

Cabe destacar que las bebidas “zero” no contienen azúcar, ya que el sabor dulce está dado por edulcorantes no nutritivos. No obstante, son una opción para consumirlas eventualmente, no de manera diaria.

Las únicas bebidas que deberíamos consumir a diario son agua segura, aguas saborizadas naturales (con alguna hierba, jengibre, trozos de frutas) o algún jugo de frutas natural con agua sin agregado de azúcar.

Es importante que cada familia tome conciencia del consumo de alimentos y bebidas saludables, ya que las consecuencias de ingerir azúcar en grandes cantidades son a corto plazo (caries, sobrepeso, hiperactividad, entre otros) y largo plazo (obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, renales, entre otros).

Recordemos que los adultos somos el ejemplo para los niños, por lo tanto, debemos actuar de manera de que ellos y nosotros podamos tener una mejor calidad de vida y prevenir enfermedades crónicas.

Lic. Romina Krauss- Nutricionista

M.P. n° 147