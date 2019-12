Macri se despide hoy desde la Casa Rosada

A pocos días de entregar el poder, el Presidente encabezará este sábado un acto en la Plaza de Mayo, que se espera sea masivo.

A casi cuatro años de asumir el poder, Mauricio Macri se despide este sábado del Gobierno ante su militancia en la Plaza de Mayo. Se espera un acto multitudinario, en el que el Presidente le dirá «adiós» a la Casa Rosada.

Con la consigna “Más juntos que nunca”, Macri busca enviar un claro mensaje al que será el nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre. “7 de diciembre; 17:00; Plaza de Mayo; #7D”, escribió el jefe de Estado en las redes sociales.

Así como lo hizo con las marchas del “Sí se puede” previas a los comicios donde resultó electo Alberto Fernández, esta vez el Presidente busca encabezar otro gran acto. Se Trata del último encuentro del líder de Juntos por el Cambio con sus seguidores antes del traspaso de poder, a días de comenzar una nueva etapa política como opositor.

Desde hace unos días, Macri comenzó a escribir sus últimas páginas en la Rosada. El viernes, se despidió de los Granaderos que integran la escolta presidencial. Lo hizo de una forma muy particular: en la misma jornada en la que se celebraba el Día Nacional del Gaucho, el mandatario saliente montó uno de los caballos del histórico Regimiento creado por el general José de San Martín.

Lo de montar a caballo no es una excepción. En sus últimos días a cargo del Poder Ejecutivo, Macri ha aprovechado para hacer cosas que durante sus cuatro años de mandato no hizo. Así, el jueves transmitió en cadena nacional un video en el hizo un balance de su gestión: «No me voy satisfecho con el crecimiento de la economía», admitió.

El primero de diciembre, Macri se despidió de la Casa Rosada. A nueve días de la transición presidencial, el mandatario inició la mudanza de la Quinta de Olivos y publicó un video de dos minutos en sus redes sociales: un compilado de imágenes desde el día de su asunción, en 2015, hasta la multitudinaria marcha del «Sí se puede» con la que este año cerró su campaña electoral.

Fuente TN

GS