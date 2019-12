Yanina Latorre confirmó su separación de Diego: “le dije quiero que te vayas’”

Yanina Latorre se cansó de las especulaciones y decidió enfrentar las versiones que aseguraban que estaba atravesando una crisis de Diego Latorre, su marido desde hace 25 años. Y lo hizo fiel a su estilo, sin vueltas y llamando las cosas por su nombre: «Sí, estoy separada. Un día me cansé y le dije ‘quiero que te vayas'».

La panelista de Los Ángeles de la Mañana lo hizo público en el ciclo de Ángel de Brito. «Se dio en buenos términos, la decisión fue mía. No hay nada raro. Él está viviendo en la casa que tenemos en Pilar y yo en nuestro departamento de Belgrano. Nos hablamos, priorizamos a la familia», explicó.

«Nos llevamos mejor ahora que antes y no quiero decir que es definitivo porque nunca se sabe», explicó Yani, quien pensaba pasar las fiestas y anunciarlo en febrero, a la vuelta de las fiestas de fin de año y las vacaciones. «La semana que viene nos vamos todos juntos a París. Viene a casa, charlamos, le cocino, tomamos mate, se queda a pasar la noche pero no dormimos juntos. Somos una familia, y el grupo familiar no está roto», expresó.

Sobre los rumores de infidelidad por parte del comentarista deportivo, Yanina opinó: «No todo en la vida pasa por terceros en discordia, nos pasaron cosas a los dos, las mías no trascendieron. Quizá porque fui más inteligente», aseguró.

«¿Cómo se dio el final?», preguntó De Brito. «Hace dos semanas me pidió tener una charla para ver si la remábamos. Le pedí un espacio para mí. Y él no lo tomó bien. Se enojó, no lo aceptó. Se sintió abandonado, creo yo. Esto viene desde el mes de agosto, ya tiene su tiempo», contó la mamá de Lola y Dieguito. Su idea era que la separación no trascendiera mientras su hija estaba en el Bailando, para protegerla.

Yanina reveló que no es la primera vez que se separan. «Hace diez años estuvimos separados y nadie se enteró. Él se fue a vivir a Pilar, igual que ahora, pero ahí sí nos matamos, nos gritamos, nos insultamos. Justo también fue para esta época. Ese año me fui de vacaciones a Punta del Este con los chicos y él apareció allá, y la empezamos a remar», recordó.

«La mitad de mi vida la pasé con él: no tuve novios ni amantes. Quiero ver si quiero estar con él. Le dije que si quiere esperarme que me espere pero que haga lo que quiera», afirmó.

Y en relación a la fuerte crisis que enfrentaron en 2017 cuando trascendió el affaire con Natacha Jaitt, Yanina reconoció que hizo las cosas de otra manera. «Mi error fue sumar a los chicos a la situación, y ellos me pidieron que no dejara a su papá. Hoy la decisión fue mía. La trabajé y la elaboré. Estábamos muy alejados», aseguró.

También tuvo tiempo de hablar de los rumores que vinculan a Latorre con una modelo llamada Julieta Biesa y sobre unos supuestos audios filtrados que se le adjudican a su ex. «Lo de la vedette trans es un invento, una chica que quiere buscar prensa. Los audios no me importa sin son de él o de otra época. Que él haga lo que quiera, si quiere salir esta noche y estar con 20 minas que lo haga, ya no estamos juntos», definió.

Y sobre el final, al ver una foto de Diego, terminó quebrándose y dejando salir sus emociones. «Es el amor de mi vida pero quiero darme la oportunidad de ver qué me pasa. Es el amor de mi vida, es hermoso y lo amo pero quiero estar sola. Creo que me lo gané», comentó entre lágrimas.

