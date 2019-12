Para celebrar que fue adoptado, un nene de 5 años invitó a sus compañeros del jardín

Un nene de cinco años empezó a transitar una nueva vida. El 5 de diciembre fue uno de los chicos a los que la Justicia de Michigan les dio la bienvenida oficial a su nueva casa junto a su flamante familia adoptiva. El plus de la felicidad se lo dio un gesto que conmovió a todos: fueron sus compañeros del jardín.

El caso, que llegó a la televisión de los Estados Unidos y ya se hizo viral, es uno más dentro de los que trascienden durante el Día de la Adopción, que se celebra en esa fecha. Michael fue uno de los 37 chicos presentados a su nueva familia.

«Probablemente la historia más linda que jamás vas a ver. Un niño que está siendo adoptado invitó a TODA su clase de jardín de infantes a asistir a la audiencia», escribió el cronista James Starks, del programa 13 On Your Side, en donde trascendió la noticia.

Probably the cutest story you will ever see. A kid who’s being adopted invited his ENTIRE kindergarten class to attend his adoption. @wzzm13 pic.twitter.com/tb9WC4tjVO

La imagen, difundida también en las redes sociales de la Corte del Condado de Kent, muestra al nene junto a la jueza y sus nuevos padres adoptivos. Detrás de ellos están sentados los nenes del jardín.

Lo más conmovedor fue cómo los chicos le demostraron cariño: cada uno pasó al frente y dijo qué pensaba de Michael. «Mi nombre es Lily y lo amo», comentó una de las nenas, por ejemplo.

Cuando terminó la audiencia, la familia dio una entrevista al programa 13 On your side. Emocionado, Michael dijo: «Amo tanto a mi papá».

You’ll want to grab some tissues for this one.

A little boy in Grand Rapids brought his entire kindergarten class to his adoption ceremony.

FULL STORY: https://t.co/WTpNwaZPEq pic.twitter.com/0J3GIupm0R

— WXYZ Detroit (@wxyzdetroit) December 6, 2019