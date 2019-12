La Universidad Popular de Misiones cerró el año con más de 3.000 egresados en toda la provincia

Esta mañana se realizó en la Sala Eva Perón del Parque del Conocimiento, el acto de entrega de certificados de la Universidad Popular de Misiones (UPM) a los más de 1.200 egresados de Posadas. En total en la provincia más de 3.000 fueron los que realizaron los cursos de oficios este 2019.

Los cursos se dictan en barrios de Posadas, en la sede central de Centenario 2534, en Eldorado, Andresito, Oberá y Puerto Esperanza. Además hay aulas móviles en localidades de toda la provincia. Son más de 30 cursos, pero la rectora, Laura Traid dijo que los más pedidos son electricidad, panadería, peluquería, refrigeración, confeccionista, entre otros.

Consultada sobre quiénes son los que más concurren, detalló que un 54 por ciento son mujeres y un 44 por ciento hombres. “Vamos rompiendo el estereotipo de la diferenciación entre hombres y mujeres, todos los cursos son mixtos y las mujeres hacen cursos de electricidad y refrigeración”, contó. La rectora destacó que las mujeres comienzan a ocupar espacios que antes no se permitían, asimismo hay hombres que se animan a estudiar confección, ejemplificó. “Estamos atravesando un cambio que está muy bueno”, sostuvo al respecto.

En cuanto al impacto laboral indicó que realizaron una estadística a los que ya no están en la UPM. Reveló que el resultado fue: sólo al 2% no le gustó el curso y dijo que no le fue útil, al 98% le sirvió y de los cuales un 34% vive del oficio del que se capacitó, a los demás, en tanto, le genera un extra y un valor agregado a su trabajo.

Créditos para recibidos en la UPM

El presidente del Iplyc, Héctor Rojas Decut, contó que tras un convenio con Vicegobernación y la UPM, los egresados puedan acceder a su primer capital de trabajo. Indicó que obtienen un crédito muy blando con seis meses de gracia, con un interés de 6% el primer año y luego un 10% anual en pesos. “Hoy entregamos los insumos a 17 emprendedores que se suman”, dijo. Contó además que hay un seguimiento de los emprendimientos y destacó que las condiciones brindan la posibilidad de que puedan pagar y que vuelva al beneficio a otros.

“Como lotería no hay un antecedente en el Estado Nacional que tenga una participación similar en este tipo de cuestiones”, destacó el funcionario.

Los egresados, por su parte, se mostraron satisfechos con los conocimientos adquiridos en la UPM.

PF