Guillermo Aicheler: “De lo que hay por hacer estoy en un 50 por ciento”

Luego de la entrega de vehículos nuevos para la empresa, el presidente del directorio de Energía de Misiones, Guillermo Aicheler, en diálogo con la prensa realizó un breve repaso de algunas acciones desarrolladas durante el año que finaliza, destacando además que se trabajará en el próximo año en el reemplazo de líneas que ya están muy deterioradas, aunque dijo no estar confirmado de continuar en la próxima gestión que se inicia el 10 de diciembre, indicó que está dispuesto a continuar si el Gobernador electo Herrera Ahuad así lo requiere.

“De lo que hay por hacer estoy en un 50 por ciento” sostuvo Aicheler al iniciar la charla y explicó que tuvo que ver con que en una época no se examinaron las condiciones de las líneas y ejemplificó que se ven en las rutas cuando uno viaja “postes con una, dos o tres riendas o semi colgados y aun hoy los seguimos viendo, esa es la tarea que tenemos que concluir en el 2020 que ya empecemos a pensar en serio en algunos sectores, en algunas líneas nuevas como por ejemplo Corpus, que comprometimos ya la gestión para hacer la línea de Roca a Corpus totalmente nueva y con postes de cemento para que la solución sea de más largo tiempo”.

Agregó que “hoy la postación de madera la estamos cambiando otra vez con madera, con resultados que van a ser por cinco o siete años y habrá que volver a pensar en cambiar y es hora que en muchas líneas empecemos a colocar postes de cemento, con el costo actual no podemos hacerlo, pero la austeridad con la que nos hemos manejado, hemos podido incorporar vehículos nuevos, hemos podido pagar a nuestros operarios, nuestros trabajadores en tiempo y forma, inclusive lo adeudado del año 2017”.

Destacó Aicheler el equipo que lo acompaña, “tengo un equipo de gerentes generales importante que cuando tuve que tomar la decisión de dividir la Gerencia General muchos me han criticado, que eso iba a hacer menos operable la gestión. Yo puedo asegurarles hoy que con el trabajo en equipo, inclusive otros gerentes de otros sectores, hemos logrado que la empresa funcione. Falta mucho, vuelvo a repetir, pero estamos en vías de poder decirle al gobernador saliente que he cumplido con la palabra con él y al futuro gobernador, si es que me permite continuar, cosa que estaría dispuesto si fuese necesario, pero no soy la única persona que tiene que seguir haciendo las cosas, aquí hay una política institucional que sí hay que seguir cumpliendo, eso es lo más importante más allá de los hombres”.

Retomando el tema del servicio y como se afrontara las altas temperaturas que se aproximan, el presidente del directorio de Energía de Misiones aseveró que, “podemos decir que hay zonas donde hoy por hoy hay menos problemas de provisión de energía, como dije tengo mínimamente 9 líneas que van por mote por postación de madera, que van por ejemplo de Wanda a Eldorado, de Wanda a Iguazú, de Pozo Azul a Irigoyen, más acá también en General Urquiza, estamos haciendo limpieza de traza que eso es otra parte que había estado atrasada.

Por último ejemplificó que si se va por la ruta “van a ver permanentemente trabajar equipos limpiando debajo de las líneas y eso ayuda a que haya menos cortes, no puedo asegurar de que no haya cortes, saben que Misiones es una zona de tormentas, de fuertes vientos, pero estamos también con almacenes justamente en ese lugar que permanentemente repone los elemento necesarios para que cuando nuestros operarios tengan que salir a trabajar los tienen y solucionar los problemas en el más corto plazo posible”.

EP/E.J.