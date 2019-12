El intendente de Oberá participó de la presentación del Plan de Lucha Contra el Hambre junto a Marcelo Tinelli

El intendente de Oberá, Carlos Fernández participó junto al empresario y conductor televisivo Marcelo Tinelli que integra el Concejo Federal de lucha contra el hambre, de la presentación del programa junto a jefes comunales de todo el país.

El acto se realizó en el Centro Educativo Complementario «Casa del Niño», de la localidad de William Morris, y contó con la participación de trabajadores de merenderos y comedores, emprendedoras de la economía social, comerciantes y empresarios.

Gracias @cuervotinelli por tu enorme compromiso en la lucha contra el hambre. Así los argentinos debemos cumplir un imperativo moral. Lo saben los intendentes que en estos años cubrieron las necesidades que el Gobierno Nacional desatendió. La lucha contra el@hambre es con todos. https://t.co/4k84BNyY4o — Alberto Fernández (@alferdez) December 6, 2019

Durante la presentación Tinelli expresó su agradecimiento al presidente electo Alberto Fernández «por convocarme a mí y a tanta gente importante del país» y agregó: «Me quedé asombrado de la amplia convocatoria de gente de distintos sectores y con distintos pensamientos también”.

«Este país va a cambiar si miramos desde abajo para arriba. No como se venía haciendo anteriormente, este país no va a salir con cien personas que se enriquezcan, y que de ahí venga un efecto derrame, que eso no sé de dónde salió, porque nunca sucedió en Argentina.

Este país va a crecer mirando abajo, a los que menos tienen, dándoles amor, que los chicos puedan comer, estando cerca, que haya un plan real contra el hambre y la pobreza», remarcó el conductor televisivo.

En la presentación estuvieron presentes los intendentes de San Martín, Gabriel Katopodis; de Bolivar, Marcos Pisano; de Paso de los Libres (Corrientes), Martín Ascúa; de Oberá (Misiones), Carlos Fernández; y de Villa María (Córdoba), Martín Gill; las intendentas electas de Moreno, Mariel Fernández, y de General Pico (La Pampa), Fernanda Alonso y el rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jaime Perczyk.

La institución educativa Centro Educativo Complementario Casa del Niño ofrece servicios educativos en la modalidad de educación complementaria, que incluyen la apertura de espacios pedagógicos de comunidad en donde los niños y jóvenes logran expandir los conocimientos, saberes socialmente productivos, experiencias y vivencias que han logrado construir en los espacios familiares, escolares y comunitarios y a través de los diversos canales de integración a la cultura.