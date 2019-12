Vacaciones2020: para pasar los controles en la ruta, los menores que viajen sin sus padres, tienen que llevar una autorización legalizada

Para llegar a los destinos locales o internacionales en las próximas vacaciones es importante cumplir ciertas exigencias que demanda la ley, más aún si la travesía se realiza con un niño o adolescente. Desde el Registro Provincial de las Personas, la titular Virginia Soto, brindó algunas pautas para que las vacaciones surjan con normalidad.

Virginia Soto, directora del Registro Provincial de las Personas recordó que para el transporte de menores de edad es importante cumplir ciertos requisitos como lo estipula la ley. Entre ellos, el tener actualizados los DNI.

“Hay que recordar que la primera actualización del DNI es entre los 5 y 8 años, pero en los pasos fronterizos, les solicitan sí o sí, que a los 5 años ya esté actualizado el documento, por lo que es importante tomar precauciones”, dijo.

Señaló que el motivo es el cambio de fisonomía del chico, por ello, la otra renovación es a los 14 años y no a los 16 como muchos padres de familia creen. Soto advirtió que de no tener los papeles al día, es posible que no puedan trasladar a los menores de edad a otros países.

En relación a los controles en la ruta, precisó que los chicos deben llevar las partidas de nacimiento actualizadas y legalizadas por un periodo no mayor de seis meses.

En rutas internacionales, en caso que el menor de edad viaje con uno de sus progenitores, debe tener la autorización del otro.

En territorio argentino

Sobre los viajes locales, señaló que no hay mayor problema si es que el niño o adolescente se traslada con alguno de sus padres. Cuando viaje solo, con algún familiar o conocido, debe llevar una autorización de viaje firmada por alguno de los dos progenitores, donde se indiquen los detalles de la travesía. En esta situación, Registro de Personas sí realiza esta documentación.

La titular de Registro de Personas resaltó que los procesos son rápidos y las tasas accesibles. “Cuando nos preguntan si es necesario tener el permiso, nosotros le decimos que es mejor tomar recaudos, porque si se presenta una alerta de trata de menores, los controles en la ruta serán mucho más intensos y pueden ser observados”, informó.

Gran demanda

Soto precisó que entre diciembre y enero se incrementa la afluencia de ciudadanos en sus oficinas, “tenemos muchos trámites de expedición de actas, para las inscripciones en los colegios, en las universidades, el trámite de legislación de título y creo que hoy estamos atendiendo a más de 400 personas por día”, acotó.

