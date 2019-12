Tevez le respondió a Riquelme y declaró: “Quiero seguir en Boca aunque sea de utilero”

En vísperas de las elecciones en Boca, el Apache contestó a Román tras los comentarios respecto a su continuidad en el club.

A Carlos Tevez se le vence el contrato en Boca a fin de año y ya declaró que pretende seguir jugando profesionalmente. Advirtió que en Argentina solamente usará la camiseta xeneize pero insinuó que estaría dispuesto a marcharse al exterior para seguir jugando. Lesionado, se perderá el último compromiso oficial del domingo ante Rosario Central. Y después de los dichos de Juan Román Riquelme, candidato a vicepresidente segundo en la lista de Jorge Amor Ameal, que hizo referencia a su continuidad, el Apache respondió.

“Carlitos es alguien al que que queremos mucho los hinchas de Boca. Creo que todavía puede darle mucho a nuestro club. Tiene que recuperar la alegría de jugar a la pelota como en el barrio. Si ganamos las elecciones el domingo me sentaré a tomar mate con él. Como director de fútbol de Boca quiero a Tevez en el equipo, siempre», fue el respaldo que le dio Román a Tevez.

En una entrevista con Alejandro Fantino con ESPN, Carlitos expresó: “Soy un agradecido a Román, pero por todo, no solamente por las palabras ni nada. Lo que yo le tuve que decir a él en su momento y la crítica que tuve hacia él fue algo que yo sentía que tenía que decir. Pero después soy un agradecido porque Román es ídolo del club. El máximo ídolo del club”. Y agregó: “Me ayudó mucho a entender el mundo Boca”.

Al mismo tiempo, Tevez opinó que fue acertada la incursión en la política de Riquelme y anticipó que él no se meterá en esta ocasión: “No sería justo de mi parte hoy jugando en el club. Soy un agradecido a Daniel (Angelici) que fue quien me fue a buscar para volver. No sería justo de mi parte opinar porque hay que pensar en la gente de Boca”.

Por último, expresó su deseo de permanecer en la institución xeneize: “Tengo ganas de quedarme. Si me llama Román, Burdisso o cualquiera y me tienen en cuenta, voy a estar. Quiero estar. Pero al decir ‘quiero estar’ parece que quiero imponer algo. Yo quiero seguir jugando y ojalá sea en Boca, me quiero retirar con esta camiseta. Aunque sea de utilero, quiero seguir en Boca. No hay otra cosa que me motive. ¿Si viene a buscarme el Real Madrid? Prefiero quedarme en Boca”.

(Infobae)