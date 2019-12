La Estudiantina terminó pero los premios no aparecieron, denuncian que el presidente de Apes “se borró”

La Estudiantina en Posadas ya terminó, pero los premios no llegaron. Soledad Pereyra, Docente asesora del Colegio San Basilio Magno -una de las instituciones educativas que participaron en la edición 2019– instó a que la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES) debería encargarse de la entrega de premios, y de los trofeos.

Soledad Pereyra – Canal 12

Soledad comentó que el ciclo lectivo finaliza en una semana y no tienen respuestas desde APES, añadió que “no tenemos respuestas, el Presidente no responde los mensajes”. Los participantes de la Estudiantina solicitan un balance de gestión de la Asociación, ya que ellos aseguraron que no saben qué gastos se registraron, además que no tienen ninguna facturación.

Carlos Posdeley, representante legal y estudiante del Instituto San Arnoldo Janssen que participó de la Estudiantina, se refirió que después de haber finalizado el evento estudiantil, no recibieron respuestas directas de la Asociación que tiene como obligación llamar a una asamblea cada 15 días, también mencionó que hicieron la petición de una Balance general, y no pudieron lograr llegar a un acuerdo. Por otro lado, afirmó que la Asociación dijo “que tenían tiempo de presentar un balance hasta antes que finalizara el ciclo lectivo”.

Desde el Misiones Online tratamos de llamar a Maxi Acosta Presidente (APES) pero no atendió, luego nos comunicación con Matías Rovira, quien es el Vicepresidente, la sorpresa fue que también aseguró que hace una semana no puede comunicarse con el Presidente. Expresó que presentaron problemas desde la comisión organizadora, manifestó que hay una falta de comunicación interna importante, y el Tesorero tampoco da información acerca de estas irregularidades.

Matías aseguró no tener mayor información que los responsables legales, y que las decisiones que se tomaron con respecto a recursos, compras, o pagos, son información que pueden precisar el Presidente y el Tesorero. Además, también dijo que está en desacuerdo con la situación que se está dando, finalizó “tanto los chicos como yo, no tenemos respuestas”.

LC / Ep