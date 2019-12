Un youtuber jugó más de 572 horas a los videojuegos y batió un récord

Tuvo que hacer un entrenamiento especial para lograr la particular hazaña y hasta instaló varias cámaras para las transmisiones online.

El youtuber estadounidense Andrew «GiantWaffle» Bodine alcanzó un nuevo récord mundial: se mantuvo frente a la pantalla 572 horas y 41 minutos. De este modo pasó la marca de JayBigs, quien había logrado 569 horas en un mes.

El joven jugó por lo menos 19 horas diarias y descansaba 5 horas durante noviembre. «Oh, Dios mío, qué viaje ha sido. Qué maldito mes. Esta es, con mucho, la cosa más difícil que hice en mi vida, lo que puede sonar extraño, pero despertarse después de tres horas de sueño treinta días seguidos es un verdadero infierno», tuiteó ni bien superó el récord.

Bodine jugó al Red Dead Redemption 2, Luigi’s Mansion 3, Escape From Tarkov, Rocket League, Factorio, Rainbow Six Siege y Death Stranding, que terminó en un par de días.

También instaló varias cámaras en su casa para mostrar detalladamente cómo jugaba minuto a minuto.

Por otro lado, se entrenó previamente a fin de ajustar su ritmo cardíaco y poder comer y dormir en las pocas horas libres.

El objetivo de la particular hazaña fue ganar suscriptores e ingresos publicitarios. En estos días, ganó cerca de 10 mil seguidores y se hizo de más de tres millones de horas de tiempo de visualización y sus treinta transmisiones tuvieron una audiencia promedio de 5.200 espectadores.

«Hacer streaming 19 horas al día no es saludable, esto es obvio y soy consciente de ello, pero cuando lo pongo en perspectiva, un montón de gente se empuja a sí misma para romper récords de formas que tampoco son saludables. No es fácil, no se supone que sea fácil», indicó el gamer.

